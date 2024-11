Kvaratskhelia, l’agente è a Napoli: rinnovo per ostacolare il Barcellona (CorSport)

Prolungamento del contratto in scadenza nel 2027 con ritocco d’ingaggio. La sua valutazione è circa il valore della clausola di Osimhen (120/130 milioni).

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia è a Napoli per trattare il rinnovo del suo assistito. Il Corriere dello Sport riporta la situazione.

Rinnovo Kvaratskhelia, l’obiettivo è blindarlo a dispetto del Barcellona

Nei meandri della presentazione del film celebrativo dello scudetto, sarà affrontato il discorso del contratto di Kvara. De Laurentiis, del resto, in occasione della Supercoppa aveva anticipato il futuro del gioiello della maison: prolungamento del contratto in scadenza nel 2027 con ritocco d’ingaggio, dopo due stagioni a un milione e mezzo circa tra base fissa e bonus. Il presidente, tra l’altro, aveva anche precisato di aver apprezzato moltissimo la serietà del giocatore, pronto a riaprire l’argomento soltanto a fine stagione. Ma poi bisognerà trovare l’intesa per blindarlo a dispetto della corte del Barcellona: la valutazione di Kvara, però, sfonda notevolmente il tetto dei 100 milioni e non è accessibile a tutti. Molto superiore, di un bel po’: 120, 130, comunque nei pressi della clausola di Osimhen.

Il presunto interesse del georgiano per il Barça è solo strategia (Sport)

Secondo quanto riporta Sport, le voci che avvicinano Kvaratskhelia al Barcellona sono solo una strategia per mettere pressione ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e ottenere il rinnovo alle sue richieste.

“Ultimamente, il nome dell’attaccante georgiano del Napoli è stato accostato al Barcellona. A Barcellona interpretano queste voci come una manovra del suo agente, nel bel mezzo della trattativa con il Napoli per mettere pressione al club. Kvara è in piena trattativa con il club e la sua clausola rescissoria sarà di 100 milioni di euro e diventerà il giocatore più pagato del club. Inutile dire che l’attaccante ha più volte proclamato il suo amore incondizionato per il Real Madrid e la sua ammirazione per i Bianchi. Certo al Barcellona l’attaccante logicamente piace, ma questi rumors dall’Italia vengono interpretati come una tattica negoziale. Il suo addio al Napoli è molto complicato“.

ilnapolista © riproduzione riservata