Adani: «Garcia non sembra avere una strategia, vive a seconda della situazione»

Alla Bobo tv: «Quanti meriti ha Garcia nell’aver cambiato assetto tattico contro il Milan o il risultato è stato più frutto degli errori del Milan?»

Lele Adani è tornato a parlare del Napoli e di Garcia sulla Bobo Tv. Il personaggio sportivo ha commentato come Garcia sembri lontano da avere un’idea chiara di gioco:

«Quanti meriti ha Garcia nell’aver cambiato assetto tattico contro il Milan o quanto il risultato è stato più frutto degli errori del Milan? A me il Napoli è sembrato diverso come attitudine, al di là degli aspetti tecnico-tattici. A me non sembra che Garcia abbia una strategia delineata e un’identità e uno stile, ma viva a seconda della situazione per poi rimediare o rafforzare».

Non è la prima volta che lo stesso Adani commenta l’operato di Garcia con parole abbastanza simili:

«Il Napoli, rispetto all’anno scorso, subisce più del doppio dei tiri e calcia in porta meno della metà. E’ difficile così vincere le partite, tant’è vero che ha perso con la Lazio in casa, con il Real Madrid aveva fatto una buona partita, ma ha preso tre gol. E’ una squadra totalmente diversa e le scelte del tecnico durante la partita hanno un peso negativo».

Queste sue parole erano un’analisi personale di quello che era successo contro la Fiorentina di Italiano, dove il Napoli perse per 3-1.

«Il cambio di Politano frena un entusiasmo del Napoli, che aveva rimesso in piedi la partita. E’ stato inserito un centrocampista [Cajuste] non dico di attitudine difensiva, ma non con gli spunti di Politano; lui non l’ha presa bene, ma non dico che sia giusta la sua reazione. Toglie Osimhen che aveva rimesso in piedi la partita. Toglie anche Lobotka, dopo aver perso già Anguissa per infortunio. Io credo che l’allenatore cerca di avere le sue idee e di fare il bene della squadra, ma non ci sta riuscendo, anche in alcune scelte durante la gara. Oggi Garcia ha un po’ penalizzato la sua squadra».

