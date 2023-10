Adani: «Il Napoli è stato penalizzato dai cambi di Garcia»

Alla Domenica Sportiva: «E’ una squadra disunita e sfilacciata. Kvara sta rendendo meno, perché è il collettivo che viene meno».

Il Napoli perde il secondo big match della stagione, contro la Fiorentina di Italiano in casa 3-1. Il commentatore sportivo ed ex calciatore Lele Adani ha parlato a La Domenica Sportiva dell’approccio del Napoli alla partita e, in generale, degli ultimi big match affrontati:

«Il Napoli, rispetto all’anno scorso, subisce più del doppio dei tiri e calcia in porta meno della metà. E’ difficile così vincere le partite, tant’è vero che ha perso con la Lazio in casa, con il Real Madrid aveva fatto una buona partita, ma ha preso tre gol. E’ una squadra totalmente diversa e le scelte del tecnico durante la partita hanno un peso negativo».

Sui cambi di Garcia:

«Il cambio di Politano frena un entusiasmo del Napoli, che aveva rimesso in piedi la partita. E’ stato inserito un centrocampista [Cajuste] non dico di attitudine difensiva, ma non con gli spunti di Politano; lui non l’ha presa bene, ma non dico che sia giusta la sua reazione. Toglie Osimhen che aveva rimesso in piedi la partita. Toglie anche Lobotka, dopo aver perso già Anguissa per infortunio. Io credo che l’allenatore cerca di avere le sue idee e di fare il bene della squadra, ma non ci sta riuscendo, anche in alcune scelte durante la gara. Oggi Garcia ha un po’ penalizzato la sua squadra».

La partita di Kvara:

«Il georgiano è un calciatore che dribbla e attacca lo spazio, gioca sempre con tanto entusiasmo. I compagni, però, non gli sono più vicini, molte volte attaccano a campo aperto con la squadra dietro, lo stesso Osimhen chiama spesso la pressione della squadra, perché i reparti si trovano sfilacciati. Nel collettivo che viene meno, anche Kvara, che è un solista meraviglioso, sta rendendo meno. Penso che i giocatori dentro abbiano ancora in testa le prestazioni dell’anno scorso, ma ora si trovano totalmente disuniti e sfilacciati e perdono le sensazioni positive».

