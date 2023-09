In Germania non hanno dubbi: Spalletti è l’uomo giusto per l’Italia

Scrive la Faz: «L’Italia ha pochi giocatori importanti, molto dipende dalla filosofia del tecnico che ha lasciato Napoli per divergenze con De Laurentiis»

La nuova Italia di Spalletti piace anche all’estero. In Germania la Faz tesse le lodi della ritrovata vena offensiva di una nazionale che il giornale tedesco definisce “scioccata” dall’addio di Mancini. La Faz scrive anche, giustamente, che il calcio italiano è un “calcio martoriato”.

Dopo il pari in Macedonia

Spalletti ha cambiato il suo undici titolare in cinque posizioni e ha sostituito il centravanti Ciro Immobile (Lazio) con l’agile Giacomo Raspadori (Napoli). Ha creato spazi in area in cui i centrocampisti potevano entrare ripetutamente. I due gol sono stati segnati dal 23enne centrocampista Davide Frattesi che potrebbe entrare nella schiera dei giocatori italiani che hanno trovato la felicità prima in Nazionale e poi nei loro club.

“Spalletti – scrive la Faz – si trova ad affrontare un dilemma simile a quello del suo predecessore. In Serie A e all’estero sono pochi i giocatori italiani che spingono per la Nazionale. Molto dipende quindi dall’allenatore, dalla sua filosofia di gioco e dall’arte della motivazione. A questo proposito Spalletti sembra essere la persona giusta. In entrambe le partite, l’Italia ha già mostrato l’impressionante stile offensivo del suo allenatore, che ha guidato il Napoli alla vittoria del campionato la scorsa stagione dopo 33 anni, ma ha gettato la spugna dopo le divergenze con il proprietario Aurelio De Laurentiis”.

