De Laurentiis punta sui nuovi acquisti: Garcia deve inserirli al più presto (Gazzetta)

Natan deve ancora esordire e resta un oggetto sconosciuto, per Cajuste l’esordio è stato da incubo. Sarà necessario che assorbano in fretta i meccanismi di gioco

Il Napoli di Garcia è reduce da una brutta sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali il tecnico sarà chiamato ad un’inversione di rotta. Soprattutto, ci si aspetta che impieghi i nuovi acquisti arrivati dal mercato estivo, come non ha fatto finora. De Laurentiis, scrive la Gazzetta, “è in pressing” sul punto, perché ha investito sui nuovi calciatori e vuole vederli in campo. Con ogni probabilità, Garcia getterà Natan nella mischia, tanto per cominciare, visto che ci sono tanti impegni che attendono il Napoli nelle prossime settimane, tra campionato e Champions.

Sui nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo e sul pressing di De Laurentiis, la Gazzetta scrive:

“A disposizione del tecnico francese ci sono tre volti nuovi. Tolto Lindstrom, arrivato alla fine del mercato e a campionato già iniziato, Natan e Cajuste hanno avuto modo di sostenere una piccola parte della preparazione estiva. Eppure, nessuno dei due è apparso pronto. Il brasiliano in realtà non ha ancora collezionato un minuto. Garcia lo getterà sicuramente nella mischia, visti i tanti impegni ravvicinati, intanto ad oggi colui che colma il vuoto lasciato da Kim resta un oggetto sconosciuto. L’allenatore per ora ha schierato Juan Jesus al suo posto, senza dare molto spazio nemmeno a Ostigard. Cajuste invece ha avuto un inserimento del tutto opposto: è partito titolare all’esordio stagionale col Frosinone, con un primo tempo molto complesso in cui ha causato anche un calcio di rigore. Poiché il club punta su entrambi, sarà necessario che facciano propri i meccanismi di gioco nel minor tempo possibile”.

ilnapolista © riproduzione riservata