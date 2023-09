Allegri: «Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Abbiamo giocato in modo troppo allegro»

A Sky: «Gatti deve stare sereno, ha 30 partite nella Juve, deve imparare. Vlahovic è un ragazzo di 23 anni che crescendo imparerà a trovare l’equilibro»

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la brutta sconfitta rimediata col Sassuolo

«Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Abbiamo giocato in modo troppo allegro, abbiamo vuto delle situazioni faveroli e abbiamo sbagliato e con loro se non ai gol ti spaccano la partita. Sull’1-1 abbiamo apito che bisognava dare una spinta e invece abbiamo preso un gol pauroso. Sono partite che capitano una volta all’anno e purtroppo è capitato già alla quinta. Ci deve essere di insegnamento»

Sugli errori

«Bisogna stare solo zitti perché arrabbiarsi e innervosirsi non serve a nulla»

Su Vlahovic

«È una questione di equilibrio, è un ragazzo di 23 anni che crescendo imparerà a trovare l’equilibro. Deve rimanere tranquillo, però questa è una frase si crescita anche per lui»

Su Gatti

«Gatti deve stare sereno, ha 30 partite nella Juve, deve imparare perché questa cose purtroppo capitano»

ilnapolista © riproduzione riservata