La Juve fa tutto da sola e perde 4-2 col Sassuolo. Show di Gatti e  Szczesny VIDEO

Prima Szczesny che si fa gol da solo su un tiro da lontano e poi Gatti che mette a segno in pieno recupero un autogol assurdo

La Juventus prova a vivere una notta da prima, Massimiliano Allegri sceglie la formazione prospettata con Szczesny in porta, difesa con Gatti, Bremer e Danilo esterni Kostic e McKennie centrocampo con Miretti, Locatelli e Rabiot, in avanti Vlahovic e Chiesa. Due volte i padroni di casa scappano, due volte i bianconeri riescono ad acciuffarli, senza però mai riuscire a mettere la testa avanti.

4 gol e una luna serie di errori, questo il risultato del pomeriggio per la Juventus di Allegri.

Clamoroso l’errore di Gatti che mette a segno in pieno recupero un autogol assurdo

Ma collaborano tutti alla disfatta da Vlahovic, che si lamenta per la sostituzione, a Szczesny che si fa gol da solo su un tiro da lontano. La papera del portiere polacco, che in modo goffo respinge la palla nella propria rete, porta in vantaggio gli emiliani.

