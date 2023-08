Neymar: c’è l’accordo con l’Al-Hilal, 90 milioni al Psg (Le Parisien)

Ci sono ancora alcuni piccoli dettagli da definire. Il brasiliano firmerebbe un contratto di due anni con il club saudita a 100 milioni a stagione

Psg e Al-Hilal hanno trovato un accordo per il trasferimento di Neymar, il brasiliano in Arabia Saudita guadagnerà 100 milioni a stagione per due anni. Secondo l’Equipe mancano solo alcuni dettagli, poi il trasferimento sarà definitivo. Molto complicato il prestito via Al-Hilal al Barcellona di Xavi:

“Il Paris Saint-Germain sta per fare la più grande vendita della sua storia. Secondo le nostre informazioni è stato raggiunto un accordo totale tra il club della capitale e Al-Hilal per il trasferimento di Neymar . Ci sono ancora alcuni piccoli dettagli da definire, ma la partenza del brasiliano dovrebbe essere finalizzata molto rapidamente. L’importo del trasferimento sarà molto vicino ai 90 milioni di euro. L’attaccante brasiliano si impegnerebbe poi per due anni con il club saudita, per uno stipendio di circa 100 milioni di euro l’anno“.

Xavi in conferenza stampa aveva dichiarato:

«Sul tema mercato non posso dire granché. La finestra trasferimenti è aperta fino al 31 agosto. Stiamo lavorando duramente per registrare i giocatori della rosa. Non abbiamo deciso nient’altro, non c’è nulla da annunciare».

Tuttavia dalla Spagna filtravano notizie secondo cui il tecnico blaugrana non avrebbe gradito il ritorno del brasiliano, contrariamente a quanto desiderato dalla dirigenza. Laporta avrebbe accolto volentieri Neymar.

Il club saudita ha poi nel mirino un altro calciatore del Psg, l’italiano Marco Verratti. L’Al-Hilal ha offerto al centrocampista un contratto di tre anni con uno stipendio annuale tra i 17 e i 20 milioni di euro. Verratti avrebbe già accettato la proposta, resta da trovare l’accordo con il Psg che ha già rifiutato un’0fferta da 30 milioni di euro.

