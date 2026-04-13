Guardiola è un serial killer di campionati, ad aprile si trasforma. L’Arsenal è quasi spacciato

Il Guardian: "Il bilancio del City ad aprile negli ultimi 4 anni è di 19 vittorie in 23 partite. Questa è la storia: crollo, Dolore, un vero e proprio Arsenal-ing"

“Ho un insieme di abilità particolari. Abilità che ho acquisito nel corso di una lunghissima carriera. Potrei inciampare un po’ in autunno. Potrei diventare un po’ caustico con una troupe televisiva o applaudire sarcasticamente un arbitro. Ma ti inseguirò. Ti darò la caccia. Con ogni probabilità, ti supererò di poco sul traguardo in un’estenuante corsa al titolo”. “Benvenuti a Pep in April, il franchise”, scrive abbastanza divertito Barney Ronay sul Guardian. Lo psicodramma ennesimo dell’Arsenal con il City alle calcagna gli piace un sacco.

La trama la conosciamo: “un uomo calvo, magro e furiosamente intenso diventa un vendicatore seriale di titoli di campionato primaverili”. Poi Barney ci piazza una statistica: “il bilancio del Manchester City ad aprile negli ultimi quattro anni è il seguente: 23 partite giocate, 19 vinte, 4 pareggiate in tutte le competizioni”. Sottotesto: l’Arsenal è quasi spacciato.

“Il titolo di campione ora è “nelle loro mani”. Certo, è anche nelle mani dell’Arsenal. Ma le mani del City sembrano più salde, più forti, più saldamente aggrappate alla corda”.

“Eccoci qui, di fronte a un decisivo cambio di tono. Questa stagione è spesso sembrata il preludio a qualcosa di importante, una sorta di pre-narrazione. Ogni volta che sembrava stesse per emergere una svolta decisiva, l’azione si è semplicemente trascinata senza una meta precisa. L’inseguimento in auto che si risolve in un incidente con un motorino d’avviamento difettoso. La scena di lotta in cui tutti decidono semplicemente di parlarne. Forse questa è la storia. Crollo. Dolore. Un vero e proprio Arsenal-ing”.

“Forse le partite rimanenti dovrebbero essere censurate o accompagnate da un avviso per contenuti sensibili”, conclude Ronay.