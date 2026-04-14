City-Arsenal, polemiche sulla designazione di Anthony Taylor: l’arbitro proviene da Manchester

Di Anthony Taylor i tifosi romanisti non conservano certo un ricordo positivo, ancora scottati dalla finale persa ai rigori contro il Siviglia. E anche in Inghilterra, a quanto pare, la sua reputazione non è delle più tranquille.

Il direttore di gara, residente a Manchester, sarà infatti designato per Manchester City-Arsenal, una sfida che può pesare tantissimo nella corsa alla Premier League. E come pensate che l’abbiano presa i tifosi dei Gunners? Il punto del Daily Mail.

Anthony Taylor, la polemica dei supporters londinesi

Si legge sul Daily Mail:

I tifosi dell’Arsenal si sono riversati sui social media per sfogare la loro rabbia contro la designazione dell’arbitro di Wythenshawe Anthony Taylor per la sfida decisiva per il titolo contro il Manchester City di domenica.

La squadra di Pep Guardiola ha ridotto il distacco in vetta alla Premier League a sei punti dopo la sconfitta casalinga dell’Arsenal contro il Bournemouth e la vittoria del City sul Chelsea nelle rispettive ultime partite.

Il divario potrebbe scendere a tre punti con una vittoria all’Etihad Stadium, in quella che è probabilmente la partita più attesa della stagione di Premier League. E il City ha ancora una partita da recuperare.

Taylor, va detto, è tifoso dell’Altrincham nel tempo libero, ma il fatto che provenga dalla zona di Manchester è sufficiente a far infuriare i tifosi dell’Arsenal.

I commenti dei tifosi

Tuttavia, un tifoso arrabbiato ha scritto: “La Premier League è ormai una specie di reality show scritto a tavolino. Assegnare Anthony Taylor alla partita scudetto all’Etihad è pura follia.”

“L’Arsenal sta giocando contro 12 uomini e lo sanno tutti. L’integrità dello sport è finita. Il City ha già vinto.”