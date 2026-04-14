City-Arsenal, polemiche sulla designazione di Anthony Taylor: l’arbitro proviene da Manchester
I supporters dei Gunners infuriati: "L’Arsenal sta giocando contro 12 uomini e lo sanno tutti. L’integrità dello sport è finita. Il City ha già vinto.”
I supporters dei Gunners infuriati: "L’Arsenal sta giocando contro 12 uomini e lo sanno tutti. L’integrità dello sport è finita. Il City ha già vinto.”
Il Times: "Per le regole che mantengono l’élite al suo posto, una caduta del Tottenham sarebbe più grande di qualsiasi retrocessione nella storia"
El Paìs: "E' un appassionato di astrologia. Quando arriva in una squadra chiede subito ai suoi giocatori il loro segno zodiacale. Un'idea di sua madre"
Eroe della serata per il Leeds che sbanca Old Trafford. È al sesto gol in Premier League. Nel Napoli fu una comparsa
Dai 33 punti in 19 partite della gestione Maresca all'agonia attuale. Rosenior ha collezionato figuracce, zero vittorie negli scontri diretti e una media punti da retrocessione.
Il Guardian: "Il bilancio del City ad aprile negli ultimi 4 anni è di 19 vittorie in 23 partite. Questa è la storia: crollo, Dolore, un vero e proprio Arsenal-ing"
Si avvicina la sfida all'Etihad tra City e Arsenal. Ne parla l'Athletic. "In Coppa di Lega il 4-2-4 di Guardiola è stato micidiale centralmente, come anche a Stamford Bridge quest'oggi"
"Difficile immaginare uno scenario più cupo di questo. I tifosi sono rimasti in silenzio". Il Guardian: "I giocatori devono riprendersi da Tudor"
As: "La decisione è presa ed è proprio Florentino Perez a spingere per un suo ritorno"
Mundo Deportivo: "Questo cambio avverrebbe solo se Arteta non riuscisse a vincere uno dei due trofei ancora in palio (Premier e Champions, ndr)"
La Faz: "Sarà la prima allenatrice donna nella storia della Bundesliga. Aveva già ricoperto il ruolo di vice-allenatrice sempre all'Union e a partire dalla stagione 2026/27 assumerà la guida della squadra femminile di Berlino"
Il Telegraph: "Il tema dominante di questa sconfitta (contro il Bournemouth, ndr) è stato il contrasto tra le aspettative del pubblico di casa e le intenzioni della squadra. La mancanza di movimento e di coraggio dei Gunners è stata evidente"
Il Times: "Altrettanto preoccupante è lo stato d’animo del pubblico di casa, incapace di superare l’ansia e sostenere la squadra". Arteta: "Oggi abbiamo fatto molte cose strane"