Eroe della serata per il Leeds che sbanca Old Trafford. È al sesto gol in Premier League. Nel Napoli fu una comparsa

Okafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester United

Ricordate Okafor? Certo che lo ricordate. L’uomo preso in prestito lo scorso anno dal Napoli per provare a tamponare l’emorragia provocata dalla partenza di Kvaratskhelia. Okafor, ricorderete anche questo, non giocò praticamente mai. Conte disse che non era in condizione, che avrebbe dovuto mettersi al pari degli altri e poi lo impiegò col contagocce. Senza Okafor il Napoli vinse ugualmente lo scudetto.

Okafor ora gioca in Premier League. Al Leeds. Ed è stato il protagonista della serata. Del match in casa del Manchester United. È stato Okafor, con una doppietta nel primo tempo, a riportare sulla terra lo United, a fermare bruscamente la corsa Champions della squadra che Carrick ha rivitalizzato dopo il disastro Amorim. Dopo la sconfitta di stasera per 1-2, lo United è ancora terzo ma ora a pari merito con l’Aston Villa di Emery. E il Liverpool, quinto, è a sole tre lunghezze. Tutto può ancora accadere considerato che tra tre partite a Old Trafford andrà in scena lo scontro diretto tra Manchester United e Liverpool.

Per il Leeds un successo molto importante in chiave salvezza. Eroe della serata, dicevamo: Noah Okafor. Che ha segnato due gol, il secondo con un tiro al volo deviato. È stato l’autore dell’uno-due che ha indirizzato la partita. Se non ci fosse stata la riapertura della lotta per il titolo, di certo l’ex Napoli avrebbe meritato la copertina della giornata di Premier League. È al gol numero sei della stagione in Premier League.