E ora il Barcellona che scuse troverà per l’eliminazione Champions? La qualità dell’aria di Madrid?

Ma anche la carenza di emoglobina, magari. La verità, scrive So Foot, è che il Barca può prendersela solo con il Barca: 15 gol subiti nella fase eliminatoria sono un'enormità

Il Barcellona è andato vicino a ribaltare il risultato contro l’Atlético, ma è fuori dalla Champions. Cholo si nasce, non si diventa. Diego Pablo Simeone ha mandato a casa il Barcellona di Flick la squadra che piace alla gente che piace. La squadra che fa pratica il calcio spettacolo, che considera la fase difensiva alla stregua di un reato. E infatti, dopo aver segnato due gol al Wanda Metropolitano e quindi pareggiato la sconfitta interna dell’andata, la squadra di Flick si è fatta prendere in infilata su un’azione teoricamente innocua. Ora “devono trovare delle scuse”, scrive So Foot. La rivista francese allora gliene fornisce un po’, sfottendoli allegramente.

Scusa 1: Clément Turpin, l’arbitro. Lo ha detto anche Flick. “C’è stato il fallo di Juan Musso su Fermín López (25° minuto ), la spinta in area di Marcos Llorente (40° minuto ), il fuorigioco di Ferran Torres (55° minuto ), il cartellino rosso a Eric García (80° minuto ).

Scusa 2: il prato. “Per praticare il proprio stile di gioco , il club catalano ha bisogno di un campo ben curato. Secondo il regolamento Uefa, l’altezza dell’erba non deve superare i 30 millimetri. Questo è l’articolo 34. E il campo del Metropolitano era in condizioni pessime. Hansi Flick si è lamentato, dicendo che l’erba era troppo lunga e troppo folta.

Scusa 3: la qualità dell’aria a Madrid. “Come Giacarta, Kinshasa e Kampala, la qualità dell’aria a Madrid è pessima. La capitale spagnola è tra le città più inquinate al mondo. Peggio ancora, Madrid è classificata come “dannosa per i soggetti sensibili”. Questo elevato livello di particolato fine può aggravare i problemi respiratori. Le raccomandazioni sanitarie sono chiare: le attività all’aperto dovrebbero essere evitate prima di tutto. Il Barcellona ha preso sul serio questo consiglio”.

Scusa 4: carenze di emoglobina. “Al 24° minuto, il Barcellona era in vantaggio per 2-0 quando Fermín López ha ricevuto un magnifico passaggio di esterno piede da Lamine Yamal, ma è stato colpito in faccia dai tacchetti di Musso. Il centrocampista era coperto di sangue. Dopo quell’episodio, il Barça non è più riuscito a segnare. Un problema di sangue? Gavi se ne è reso conto nel secondo tempo. Ha sferrato una gomitata violenta al sopracciglio di Matteo Ruggeri, ma era ormai troppo tardi”.

Scusa 5: il Barça stesso. “Se il Barça non si è qualificato, è interamente colpa sua. I compagni di squadra di Pau Cubarsí, Ronald Araujo ed Eric García, sono diventati la prima squadra spagnola a subire quindici gol in una singola fase a eliminazione diretta di Champions League. Sono davvero troppi”.