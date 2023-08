Xavi: «Neymar? Il mercato chiuderà il 31 agosto: per ora, non abbiamo deciso cosa fare»

In conferenza: «Stiamo ancora lavorando per iscrivere i nostri calciatori al campionato. A Dembelé auguro buona fortuna, ma il suo addio è stata una delusione».

Il Barcellona affronterà domani alle 21:30 la prima di campionato contro il Getafe. Xavi ha parlato dell’addio di Ousmane Dembelé, diventato da pochi giorni un nuovo calciatore del Psg; l’ala francese era uno dei pupilli del tecnico blaugrana:

«È stato un bravo ragazzo, ci ha aiutato, gli abbiamo dato affetto e importanza. È stata una grande delusione che abbia deciso di andarsene. È stato deludente, ma ha scelto un altro progetto. Gli auguro buona fortuna».

Xavi ha chiarito inoltre la situazione di Ansu Fati, che sembrava essere fuori dai piani del Barcellona:

«Sono contento di Ansu, è un giocatore del presente e del futuro. Non posso dire che rimarrà perché forse potrebbe lasciarci. Vedremo cosa accadrà fino al 31 agosto».

Infine, sul possibile ritorno di Neymar, il tecnico si è limitato a dichiarare:

«Sul tema mercato non posso dire granché. La finestra trasferimenti è aperta fino al 31 agosto. Stiamo lavorando duramente per registrare i giocatori della rosa. Non abbiamo deciso nient’altro, non c’è nulla da annunciare».

