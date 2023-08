Neymar, c’è l’accordo con l’Al-Hilal: guadagnerà 160 milioni in due anni (L’Equipe)

Il Psg e il club saudita stanno discutendo i termini del trasferimento dell’attaccante brasiliano.

Il principio di accordo di cui parlava Rmc Sport questa mattina si è trasformato in intesa. Neymar andrà in Arabia Saudita. Ha trovato la quadra nella trattativa con l’Al-Hilal. Neymar firmerà un contratto per due anni e guadagnerà complessivamente 160 milioni. Lo scrive L’Equipe. Adesso Il Psg sta trattando con il club dell’Arabia Saudita per chiudere la questione definitivamente. L’Equipe scrive che già ieri è stata presentata un’offerta al club della capitale francese e che le trattative sono proseguite questa mattina.

Il quotidiano francese scrive:

“Neymar ha concordato con il club saudita Al-Hilal un contratto di due stagioni durante il quale riceverà quasi 160 milioni di euro in totale. Ora non resta che il Psg e l’Al-Hilal si accordino sui termini del trasferimento. Una prima offerta per l’acquisto degli ultimi quattro anni del contratto del nazionale brasiliano è stata fatta al club di Parigi, le trattative sono proseguite questa domenica mattina. Ma la partenza del “Ney” sembra ormai certa, a sei anni dal suo arrivo”.

Questa mattina Rmc Sport scriveva:

“L’elemento che avrà accelerato tutto è questa discussione rivelata da Rmc Sport durante la quale Luis Enrique e Luis Campos hanno spiegato al giocatore che il Psg non contava più su di lui in questa stagione: un modo di dire che doveva trovarsi un nuovo club. Psg e Al-Hilal hanno concordato e Neymar ha dato l’ok in linea di principio per unirsi al club della Saudi Pro League. Il club saudita attende un sì definitivo ma tutti sono fiduciosi. Il brasiliano ha avuto diversi richieste in questi ultimi giorni, soprattutto in Mls, ma il club saudita era più che una pista calda. Tutto si è mosso velocemente nelle ultime ore. Nessun importo è ancora filtrato“.

Ora, invece, si conoscono le cifre dell’accordo di Neymar con il club saudita: 160 milioni in due anni complessivi di contratto, stando a L’Equipe.

Secondo quanto scrive Nicolò Schira, l’al-Hilal ha raggiunto un accordo verbale con il Psg per acquistare Neymar a 60 milioni.

#AlHilal have reached a verbal agreement with #PSG to sign #Neymar for 60M. Ready a very rich contract until 2026 for the brazilian superstar, who is ready to accept. #transfers 🇸🇦 https://t.co/2Jw2BpQn5d — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2023

