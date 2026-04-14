Il Cholo è sempre più leggenda. Mentre Flick persevera nel suo gioco senza fase difensiva e ovviamente viene eliminato

Simeone spedisce a casa l’estetico Barcellona di Flick.

Cholo si nasce, non si diventa. Diego Pablo Simeone ha mandato a casa il Barcellona di Flick la squadra che piace alla gente che piace. La squadra che fa pratica il calcio spettacolo, che considera la fase difensiva alla stregua di un reato. E infatti, dopo aver segnato due gol al Wanda Metropolitano e quindi pareggiato la sconfitta interna dell’andata, la squadra di Flick si è fatta prendere in infilata su un’azione teoricamente innocua. Al Barcellona evidentemente piace così. Lo scorso anno si fecero beffare da Acerbi. Almeno quest’anno il gol glielo ha fatto Lookman. È finita 1-2, l’Atletico all’andata aveva vinto in Catalogna 2-0. Partita bellissima, giocata. un’intensità impensabile per il calcio italiano.

Anche quest’anno il Barcellona esce dalla Champions. Nemmeno in semifinale, nei quarti. Però vinceranno la Liga, e non è poco. Mentre l’Atletico Madrid di Simeone va in semifinale. Simeone riesce sempre a portare a casa il meglio che può cavare dai suoi. Più che un allenatore, è una leggenda. In semifinale anche il Psg che ha battuto 2-0 il Liverpool anche a casa sua.