Guardiola schianta il Chelsea (3-0 a Londra), Arteta dovrà inventarsi qualcosa

Si avvicina la sfida all'Etihad tra City e Arsenal. Ne parla l'Athletic. "In Coppa di Lega il 4-2-4 di Guardiola è stato micidiale centralmente, come anche a Stamford Bridge quest'oggi"

Guardiola si avvicina ancora roboante all’Arsenal, che rischia di ripetere per la terza volta la maledizione del primo posto. Dopo un campionato praticamente dominato, si ritrova a più 6 dal City (in formissima) con una partita in più. Il Manchester di Pep giocherà il 22 aprile contro il Burnley (di certo non impossibile) per portare a casa un distacco di soli 3 punti dalla vetta. L’Arsenal – ricordiamo – ha perso contro il modesto Bournemouth ieri, rendendo ancora più difficile il consolidamento della sua posizione in classifica. I nervi staranno davvero di nuovo cedendo? Intanto, Guardiola ha dato una lezione di calcio a Stamford Bridge.

Guardiola distrugge il Chelsea, ora è a soli 6 punti (e una partita in meno) dall’Arsenal

Si legge così sul The Athletic:

“Il Manchester City si è portato a sei punti dalla capolista della Premier League, l’Arsenal, con una partita in meno, grazie a un’ottima prestazione nel secondo tempo che ha travolto il Chelsea a Stamford Bridge. I gol di Nico O’Reilly, Marc Guehi e Jeremy Doku hanno dato slancio alla corsa al titolo e preparato il terreno per l’importantissima sfida contro l’Arsenal all’Etihad il prossimo fine settimana. […]

“Stai guardando l’Arsenal?” Era la canzone che i tifosi del Manchester City al seguito cantavano a squarciagola durante tutto il secondo tempo, a sottolineare la loro ritrovata fiducia nella corsa al titolo. Dopo la sconfitta dell’Arsenal contro il Bournemouth di sabato, il titolo è forse di nuovo nelle mani del City. Dovevano ridurre il distacco a sei punti e ci sono riusciti. Il fatto che il risultato finale sia stato così netto avrà reso ancora più preoccupanti i dubbi che la squadra di Mikel Arteta poteva nutrire. Si è trattato di un risultato cruciale, considerando che l’Arsenal farà visita all’Etihad la prossima settimana, offrendo loro la possibilità di portarsi a soli tre punti dalla capolista, pur avendo ancora una partita in meno. […]

Il City ha cambiato strategia difensiva nella finale di Coppa di Lega, vinta per 2-0 contro l’Arsenal, schierandosi con un 4-2-4 che imponeva un pressing alto per bloccare i passaggi dei difensori centrali avversari verso il centrocampo. Hanno neutralizzato la squadra di Mikel Arteta nella fase di costruzione del gioco e hanno mantenuto la porta inviolata anche contro il Liverpool dopo la sosta per le nazionali, con un quartetto composto da Jeremy Doku, Erling Haaland, Rayan Cherki e Antoine Semenyo a formare un muro invalicabile in attacco.

Anche a Stamford Bridge il sistema ha funzionato in gran parte, spiazzando gli avversari che non vogliono rischiare di perdere palla con un tale concentrato di talento offensivo del City in avanti. […] Ma se l’Arsenal vuole trarre un po’ di incoraggiamento da un’altra vittoria in extremis, dovrebbe essere la consapevolezza di poter attaccare il 4-2-4 con qualche idea nuova”.