La Uefa respinge il ricorso del Barcellona: “Protesta inammissibile”
Il club blaugrana aveva protestato per un mancato calcio di rigore durante i quarti di Champions contro l'Atletico. Nulla da fare.
Minuto 54 del match d’andata contro l’Atlético: rimessa dal fondo, pallone che sembra essere messo correttamente in gioco e Pubill dell’Atlético lo tocca di mano per aggiustarselo e far ripartire l’azione, nonostante il tocco precedente del portiere. Nessun rigore.
Il Barcellona ha provato a presentare un ricorso alla Uefa, ma l’organismo ha respinto tutto.
La Uefa respinge il ricorso del Barcellona
Il comunicato
Dopo la partita d’andata dei quarti di finale di Champions League disputata mercoledì 8 aprile 2026 tra Barcellona e Atlético Madrid, il Barcellona ha presentato una protesta relativa a una decisione arbitrale. Il 13 aprile 2026, il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha dichiarato la protesta inammissibile.