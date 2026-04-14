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La Uefa respinge il ricorso del Barcellona: “Protesta inammissibile”

Il club blaugrana aveva protestato per un mancato calcio di rigore durante i quarti di Champions contro l'Atletico. Nulla da fare.

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Barcellona 30/04/2025 - Champions League / Barcellona-Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Hansi Flick

Minuto 54 del match d’andata contro l’Atlético: rimessa dal fondo, pallone che sembra essere messo correttamente in gioco e Pubill dell’Atlético lo tocca di mano per aggiustarselo e far ripartire l’azione, nonostante il tocco precedente del portiere. Nessun rigore.

Il Barcellona ha provato a presentare un ricorso alla Uefa, ma l’organismo ha respinto tutto.

La Uefa respinge il ricorso del Barcellona

Il comunicato

Dopo la partita d’andata dei quarti di finale di Champions League disputata mercoledì 8 aprile 2026 tra Barcellona e Atlético Madrid, il Barcellona ha presentato una protesta relativa a una decisione arbitrale. Il 13 aprile 2026, il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha dichiarato la protesta inammissibile.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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