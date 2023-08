Liga, caos per la registrazione dei nuovi calciatori: solo 48 su 90 sono iscritti al campionato

Il Barcellona ha tredici registrati e aspetta il fondo tedesco, che sbloccherebbe nove calciatori. Solo il Real Madrid è riuscito a registrare tutti i nuovi acquisti.

Le nuove regole dell’Fpf stanno bloccando nella Liga spagnola le iscrizioni dei nuovi calciatori. Calcio e Finanza riporta Marca:

“Solo 48 delle 90 operazioni effettuate sul mercato spagnolo hanno avuto seguito nella lista delle iscrizioni. Acquisti, rinnovi, primi contratti per giovani provenienti dalle categorie inferiori: poco meno della metà sono ancora in attesa. Chi ha completato tutti i propri acquisti è il Real Madrid, che ha già pronti i suoi nuovi giocatori. La situazione è diversa per il Barcellona, anzi all’esatto opposto: Xavi ha solo tredici giocatori della prima squadra iscritti e due di essi sono in procinto di lasciare il club, come Kessié e Dembélé. Nessun nuovo acquisto o giocatore con un nuovo contratto potrebbe esordire contro il Getafe nella prima giornata di campionato”.

La situazione per la squadra catalana sembra però sulla buona strada. Stamani Mundo Deportivo scrive:

“L’Fc Barcellona è molto vicino a chiudere, ora, l’operazione economica che dovrebbe consentirgli di registrare sei giocatori rinnovati più i tre nuovi acquisti. Il club, infatti, è vicino a chiudere l’operazione economica con il fondo di investimento tedesco con cui ha iniziato a negoziare settimane fa. Questo fondo porterebbe al Barça 60 milioni di euro, suddivisi in: 30 milioni per l ‘8% delle azioni Barça Studios di Orpheus Media e altri 30, per un altro 8% della partecipazione Barça Studios di Socios.com . Entrambe le società, che inizialmente hanno acquistato il 24,5% ciascuna, avrebbero ancora il 16,5% di azioni ciascuna.”

