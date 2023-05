Il Psg sospende Messi per 2 settimane dopo il viaggio non autorizzato in Arabia

Su Rmc Sport. Il club lo considera un “grave errore” ed ha avviato un procedimento disciplinare per inadempienza. L’argentino salterà quindi le prossime due partite

Il Psg ha deciso di sospendere Leo Messi per due settimane dopo il viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dal club. Lo scrive Rmc Sports.

“Secondo le nostre informazioni, il Psg ha preso la decisione di sospendere Lionel Messi per due settimane con effetto immediato, per la sua trasferta in Arabia Saudita. Il tutto è stato considerato dal club per quello che internamente viene qualificato come un grave errore. Il Paris Saint-Germain ha avviato questo classico procedimento disciplinare a seguito dell’inadempienza/assenza di un dipendente senza alcuna autorizzazione. Nessun ulteriore commento verrà rilasciato dal club. L’argentino salterà quindi le prossime due partite del PSG, a Troyes questa domenica, e contro l’Ajaccio sabato 13 maggio”.

Oggi L’Equipe scriveva che il proprietario del club, Al-Khelaifi, non aveva intenzione di passare sopra all’accaduto.

“Mentre il PSG è sprofondato in una profonda crisi di risultati e il titolo non è ancora acquisito, Nasser al-Khelaïfi difficilmente ha digerito l’assenza dell’argentino campione del mondo lunedì mattina per andare in Arabia Saudita. Senza ottenere un accordo. A maggior ragione quando né Messi né il suo entourage avevano avvertito in persona il presidente del Psg. Attualmente negli Stati Uniti, il presidente ha preso in mano la situazione. La decisione non è, allo stato attuale, ratificata ma nelle scorse ore il club della capitale ha quindi valutato una sanzione per il suo numero 30“.

E infatti così è stato: sospensione immediata.

L’attaccante del Psg è partito per un accordo contrattuale con l’ufficio del turismo dell’Arabia Saudita. Un viaggio programmato prima della sconfitta di domenica a Lorient, e che non poteva essere riprogrammato. Per due volte Messi ha dovuto cancellare il viaggio dopo i risultati deludenti del club, soprattutto dopo gli ottavi di finale persi contro il Bayern Monaco. Ma il viaggio di Messi non ha avuto il benestare di Galtier. Persino i giocatori in squadra sono stati molto sorpresi per la decisione del compagno di partire.

