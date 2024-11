Jury Chechi: «Rossi mi trascinò in un carrello tenendomi dal finestrino dell’auto, poi arrivò la polizia»

Chechi, vuol raccontarlo lei che successe col carrello?

«Certo, come no. Eravamo a Milano, serata goliardica e di festa, era l’inizio degli Anni 2000. Facciamo per uscire dal locale e accanto alla macchina troviamo un carrello della spesa, mi ci butto dentro e Antonio mi fa “resta lì”. Insomma come degli idioti accendiamo l’auto e lui apre il finestrino e mi trascina per la strada. Ridevamo come matti, solo che a un certo punto compare l’auto della polizia e lui, appena visti i lampeggianti, lascia e il carrello e mi fa sbattere contro un muro. La cosa per cui ancora ridiamo però sono le facce dei poliziotti: “Ma come proprio voi? Chechi e Rossi?”. Ci riconobbero, quasi gli facemmo pena».

La moglie di Rossi dice le vostre notti brave stavano per portare al divorzio.

«Eh quella vacanza a Corvara fu dura (ride, ndr). Tornavamo da New York dove ci eravamo divertiti come matti e non avevamo intenzione di smettere. Sua moglie era nera, facevamo sempre tardi e lui dava la colpa a me per provare a calmarla. E io me la prendevo».

Come nacque l’amicizia tra voi due?

«Nel 1996 ero presidente di giuria a Miss Italia e mi chiesero di scegliere un altro atleta da inserire in quella giuria. Dissi lui che era già super conosciuto e campione affermato, oltreché ragazzo bellissimo. Fin dalla prima volta insieme capii che saremmo diventati inseparabili. Antonio è simpaticissimo e divertente. Fa delle figure in giro per il mondo che non potete immaginare…»

Ce ne racconti altre.

«Alcune non posso proprio raccontarvele. Una sì però: con i fans di solito facevamo foto insieme, io da una parte, lui dall’altra e i tifosi in mezzo. Bene, durante gli scatti ci prendevamo a pizzicotti le braccia per vedere chi mollasse per primo per il dolore. Solo che lui una volta cominciò a dar pizzicotti al braccio di una ragazza… Non le dico i lividi. In tutti questi anni ho provato anche a sfruttare il fatto che lui sia una specie di Adone. Speravo che uscire col bello di turno portasse qualcosa di buono anche per me, ma i risultati con le donne, per quanto mi riguarda, non sono stati quelli sperati».