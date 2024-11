In diretta su Facebook il presidente della Regione Campania si è sfogato sui finanziamenti stanziati per Bagnoli.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato del possibile stadio a Bagnoli da parte dell’Ssc Napoli.

De Luca: «I miliardi annunciati dal governo per Bagnoli li paga la Regione, è una truffa»

Nell’ultima diretta Facebook ha dichiarato:

«Una settimana fa dissi che era una bella notizia il fatto che il governo aveva annunciato 1,3 miliardi di euro per Bagnoli. Mi chiesi chi potesse pagare questa cifra. Ecco, abbiamo scoperto che paga la Regione. Presto annunceremo un’iniziativa specifica sulla truffa Bagnoli».

Il governo sullo stadio nel quartiere napoletano (25 aprile)

Dino Falconio, il sub-commissario del Governo per la bonifica dell’area Bagnoli-Coroglio, è intervenuto a a Radio Marte sul tema dello nuovo stadio a Napoli e delle criticità della zona di Bagnoli:

«Stadio e centro sportivo a Bagnoli, difficile inserire un impianto sportivo di quelle dimensioni nel nuovo piano regolatore? Nella riunione tra il Ministro Fitto, il sindaco Manfredi e il presidente della Ssc Napoli De Laurentiis sono stati disposti ulteriori accertamenti sulla possibilità di provvedere a questa impresa. Di fronte ad una nuova indagine tecnica non posso anticipare i risultati, ma posso dire che ci sono forti criticità di ordine urbanistico, logistico, infrastrutturale ed edilizio perché ci troviamo in piena zona sismica».

«La destinazione ormai è chiara di tutti quelli che sono i progetti di Bagnoli che ci aprono alle decisioni sul futuro di quell’area», ha dichiarato il Primo Cittadino ai microfoni di Tv Play.

«La vocazione sportiva è una vocazione importante. Deve essere uno sport sia per i cittadini che aspettano da tempo di avere un grande polmone fruibile e libero per lo sport, ma anche per creare una serie di iniziative con federazioni nazionali con cui stiamo discutendo. Si valuterà anche l’opzione del centro sportivo del Calcio Napoli, è un lavoro che facciamo insieme, però con una logica di programmazione e di visione complessiva e integrata dell’area di Bagnoli».

