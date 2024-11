Napoli, contro il Bologna torna Kvara. Rossoblù a caccia della qualificazione in Champions

In forte dubbio la presenza di Raspadori. Olivera confermato sulla sinistra dopo l’infortunio di Mario Rui. Nel Bologna in dubbio la presenza di Calafiori.

Il Napoli domani alle 18 ospiterà il Bologna, che è determinata a raggiungere il prima possibile la qualificazione matematica in Champions League. Recuperato Kvaratskhelia, gli indisponibili degli azzurri restano Piotr Zielinski, Leander Dendoncker; stamani anche Mario Rui ha dovuto abbandonare l’allenamento per infortunio. Ancora in dubbio Giacomo Raspadori, che ha svolto solo una parte dell’allenamento in campo.

Napoli-Bologna, probabili formazioni

Stando a quanto riportato da Sky e La Gazzetta dello Sport:

Per il Napoli, davanti a Meret dovrebbero esserci i centrali Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo confermati Anguissa, Lobotka, Cajuste. In attacco, Kvara completerà il tridente con Politano e Osimhen.

I diffidati degli azzurri saranno Mazzocchi, Lobotka e Osimhen.

Il Bologna dovrebbe schierarsi con Skorupski in porta; difesa a 4 con Posch e Kristiansen sulle fasce, Lucumi centrale accompagnato da uno tra Beukema e Calafiori. In mediana Freuler e Aebischer; sugli esterni se la giocano Ndoye e Orsolini per la fascia destra, mentre Saelemaekers occuperà quella sinistra. Sulla trequarti uno tra Urbanski e El Azzouzi accompagneranno Zirkzee, unico riferimento centrale.

Ricordiamo che per i rossoblù è indisponibile Lewis Ferguson, rottura del crociato.

Se ci sarà una combinazione di risultati questo weekend potrebbe esserci un match point Champions..

«Si perchè no?! Siccome abbiamo già scritto la storia di questo club c’è la possibilità di andare in Champions. È importante come tutte le altre partite perché è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato. Dell’anno scorso al Napoli sono rimasti tutti tranne un cambio, affronteremo una squadra forte, dovremo utilizzare molto bene la palla».

Cosa non ha funzionato quest’anno del Napoli?

«Non ne he ho idea, io penso a come affrontarla, da fuori vedo che è una squadra forte».

Napoli unica squadra con un possesso palla maggiore del Bologna

«È un possesso palla che crea occasioni, è una squadra forte. Dovremo essere connessi nel campo per capire i momenti di pressare o quelli di non sbilanciarci.. perché quando non si ha la palla si può andare in difficoltà, dovremo usare il pallone bene, è una bella sfida per noi».

