Il Como è quasi in Serie A: Fabregas ha trasformato una squadra di pesciolini in squali (Telegraph)

Ha allenato il Como un mese, ora fa il vice. Calciatori importanti come Cutrone hanno deciso di sposare un progetto di grandi ambizioni.

Questa sera il Como avrà la possibilità di agguantare una storica promozione in Serie A. L’acquisto del club da parte dei fratelli Hartono ha cambiato tutto, ma non solo; anche l’arrivo dell’ex calciatore spagnolo Cesc Fabregas ha contribuito a dare una grande crescita ad un club che fino a pochi anni fa militava in Serie D.

Il Como può raggiungere la Serie A, e il merito sarà anche di Fabregas

Il Telegraph scrive:

Cesc Fabregas passeggia intorno al lago di Como, dove hanno casa vip come Richard Branson e George Clooney. È un luogo perfetto, quindi, per un grande calciatore (vincitore della Coppa del Mondo e due Europei) per godere dell’anonimato. Ora è vice allenatore e azionista del Como: «Ho parlato con persone che volevano far crescere questo club, lo abbiamo costruito praticamente da zero» ha dichiarato. La sua decisione di arrivare nella città lombarda si è rivelata intelligente; all’epoca, due anni fa, in squadra avevano più pesciolini che squali. Nel 2019 i fratelli Hartono acquistarono il club, i debiti sono stati pagati, dalla Serie D in Serie B in due anni e sono passati da 400 a 7000 abbonati.

Dopo essersi ritirato a 36 anni la scorsa estate, Fabregas ha iniziato ad allenare la Primavera. L’esonero a novembre di Moreno Longo lo ha poi portato sulla panchina della squadra maggiore per un mese. La sua leadership ha impressionato tutti, il Como è cresciuto tanto come squadra; se i calciatori non si adattano inizialmente al suo stile di gioco, è lui che si adatta a loro: «Voglio sempre persone migliori di me intorno a me. Poi puoi essere il “ragazzo immagine”, ma per continuare a crescere, devi circondarti di persone migliori di te». Insieme a lui, nel Como ha fatto la differenza Osh Roberts, reclutato principalmente come scout da Darren Dein, figlio dell’ex proprietario dell’Arsenal: «Al momento non ci sono molti progetti così entusiasmanti come quello del Como» ha dichiarato Roberts. I proprietari del Como hanno aspirazioni di alto livello, come creare una borsa di studio per i ragazzi dell’Under 19 e trasformare il club in un marchio da miliardi di sterline. Gli incontri della dirigenza di questa stagione sono stati trasmessi gratuitamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito su Como Tv.

All’interno della rosa figurano anche nomi importanti, come Patrick Cutrone:

Cutrone, attaccante di 26 anni, ha trascorso alcune stagioni con Milan e Wolveramphton. La Serie B è al di sotto del suo livello, ma dopo la morte di suo padre, voleva tornare a casa. Il suo nome attira sempre tanti tifosi allo stadio. Ora nel club ci sono tanti calciatori che hanno giocato il leghe più importanti, ma il capitano Bellemo e il vice Gabrielloni fanno parte della squadra dai tempi della Serie D.

ilnapolista © riproduzione riservata