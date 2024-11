Neymar salterà la Copa America. Il Brasile ha escluso anche Bremer

Il fantasista dell’Al Hilal non è riuscito a riprendersi dall’infortunio al crociato. Nei convocati c’è il futuro Real Madrid Endrick (sedicenne); dalla Serie A, Danilo.

Il Brasile ha diramato la lista dei convocati per la Copa America, che si terrà dal 20 giugno al 14 luglio. Neymar non figura tra questi, reduce da un infortunio al crociato; anche Bremer della Juventus escluso. Ricordiamo che però la lista potrà essere modificata fino agli inizi di giugno.

Il Brasile esclude Neymar per la Copa America

PORTIERI: Alisson (Liverpool); Ederson (Manchester City); Bento (Athletico Paranaense).

DIFENSORI: Danilo (Juventus) Yan Couto (Girona); Beraldo (Psg); Militão (Real Madrid); Gabriel (Arsenal); Marquinhos (Psg); Arana (Atletico Mineiro); Wendell (Porto).

CENTROCAMPISTI: Andreas Pereira (Fulham); Bruno Guimarães (Newcastle); Douglas Luiz (Aston Villa); João Gomes (Wolves); Paquetá (West Ham).

ATTACCANTI: Endrick (Palmeiras); Evanílson (Porto); Martinelli (Arsenal); Raphinha (Barcellona); Rodrygo (Real Madrid); Savinho (Girona); Vinicius Jr. (Real Madrid).

Sull’Equipe, France Football traccia la parabola di Neymar a Parigi. Dal suo arrivo al Psg al lento declino che lo ha portato in Arabia Saudita dove, a causa di un pesante infortunio, non gioca da parecchio tempo e ha perso pure la condizione fisica ideale.

“Durante un allenamento, si è scontrato con un assistente di Christophe Galtier, il suo allenatore. I toni si sono alzati e il numero 10 ha perso le staffe, restando nervoso per tutta la seduta. In campo, il giovane Ismaël Gharbi gli toglie la palla dai piedi durante un esercizio. «Neymar lo ha preso e gli ha dato una spazzolata e un colpo alla testa mentre era a terra», dice un testimone. «Tutti erano scioccati… Alla fine, non era proprio carino»“.

Il brasiliano sfogava il suo nervosismo sugli altri. La vittima era spesso Vitinha, «in più occasioni lo ha insultato».

Gli ultimi mesi sono stati i più pesanti per tutti. Dopo un allenamento ci fu uno diverbio tra Messi e Hakimi. A quel punto Neymar, ancora molto amico dell’argentino è intervenuto. Sergio Ramos però lo blocca: «Se ti alzi tu, vengo pure io». “«Per fortuna c’era Sergio Ramos, un vero leader», confida un altro testimone. «Spesso faceva da cuscinetto tra sé e alcuni giocatori del gruppo che non ne potevano più»“.

