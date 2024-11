Milan, prosegue la protesta del tifo. Curva Sud in silenzio anche contro il Cagliari

Era già accaduto contro il Genoa. Gli ultras si aspettano delle scelte vincenti per la prossima stagione, dall’allenatore agli acquisti di mercato.

La Curva Sud del Milan continua con la protesta di rimanere in silenzio, come successo la scorsa settimana col Genoa. Contro il Cagliari nel match di domani sera non canterà.

Milan, Curva Sud in silenzio anche nel match contro il Cagliari

In attesa di risposte concrete dal club sul futuro, la Curva Sud del Milan proseguirà lo sciopero del tifo; non è da escludere che verranno esposti nuovi striscioni. Dopo una stagione da loro definita deludente, il tifo organizzato dei rossoneri si aspetta delle scelte vincenti da parte dei dirigenti, a partire dal nuovo tecnico. Senza dimenticare il mercato.

Ad una domanda sul comunicato ha risposto il tecnico Stefano Pioli in conferenza:

I tifosi proseguiranno lo sciopero del tifo…

«Il club ha dimostrato di saper lavorare ed essere ambizioso in questi anni. Poi sarà il club a dare le risposte al momento opportuno»

Già in precedenza i tifosi del Milan avevano fatto un comunicato contro la società

“La stagione volge al termine e la mediocrità che l’ha contraddistinta per quasi tutta la durata ha lasciato spazio a un finale funesto e disastroso che, come se non bastasse, è stato amplificato ancor di più dalle scellerate dichiarazioni di qualche dirigente nonché dalle voci relative al nome del futuro allenatore che ci fanno capire ancora una volta di più come l’ambizione di rivivere i tempi che furono non sia prerogativa primaria di questa società“.

I tifosi avevano protestato anche per Lopetegui come possibile nuovo allenatore

La Gazzetta dello Sport.

Retweet dopo retweet il #Nopetegui è arrivato a Casa Milan: un’onda popolare che ha travolto i piani rossoneri. Un’onda altissima: la petizione online lanciata da una community di tifosi milanisti, MilanZone, ha avuto diecimila adesioni in meno di 48 ore. L’hashtag è rimasto a lungo in tendenza e sempre sui social è nata l’idea di togliere il “segui” agli account ufficiali del club. Ad alimentare la tempesta la posizione ufficiale della curva Sud con l’invito a rilanciare subito le ambizioni di squadra. In più l’idea che il malumore del tifo organizzato portasse a qualche forma di protesta nelle prossime partite a San Siro, già da domenica contro il Genoa. Così l’ipotesi Lopetegui al Milan è già definitivamente naufragata.

