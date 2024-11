Lo scrive Giordano su X. La richiesta del tecnico (staff compreso) è di 20 milioni. La lista degli allenatori si assottiglia: con il salentino, ci sono Gasperini, Pioli e Italiano.

Secondo quanto riportato da Marco Giordano, De Laurentiis sta accelerando per avere Antonio Conte sulla panchina del Napoli la prossima stagione.

De Laurentiis accelera su Conte: offerta da 6 milioni più bonus

La richiesta del tecnico ex Inter (staff compreso) è di 20 milioni. Contatti in corso per lo stipendio di Conte, che sarebbe di circa 6 milioni + bonus.

Qualora non dovesse andare in porto la trattativa, nella lista dei possibili allenatori del Napoli ci sono Gasperini, Pioli e Italiano.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Il Presidente De Laurentiis sta lavorando per superare la frenata raccontata, in anteprima, lo scorso 3 maggio per portare Antonio #Conte sulla panchina azzurra. 🔴 La richiesta di Conte (staff compreso) è di 20 milioni lordi (come svelato dal… https://t.co/V0EH4q0XMX — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) May 10, 2024

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli non si sa ancora, quello he appare chiaro però è che Antonio Conte è scivolato molto indietro nella lista del presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport sottolinea il rapporto che esiste tra il presidente e Conte, ma anche il fatto che questo non significa molto ai fini della scelta della panchina azzurra

“Antonio Conte. Il discorso è quello di sempre ma giova ripeterlo fino a quando non svanirà definitivamente l’ipotesi di vederlo sulla panchina del Napoli: è oggettivamente difficile per tutta una serie di elementi e valutazioni, ma De Laurentiis ci aveva pensato a ottobre e tra i due c’è un rapporto molto solido, di amicizia e stima reciproca. Mettiamola così: è un pensiero latente che il presidente tiene nel suo cassetto da tanto tempo. Ma questa volta non è mica detto che lo aprirà”.

