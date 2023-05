Il discorso di Di Lorenzo dopo la vittoria: «A inizio anno nessuno credeva in noi» (Video)

Il capitano ha preso la parola a cena dopo la vittoria dello scudetto: «Nel calcio può succedere di tutto, c’è chi va via e chi resta, ma questo successo ci unirà per sempre».

Dopo i festeggiamenti in campo di ieri sera, per il Napoli sono continuati durante la cena con tutto lo staff. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha tenuto un breve discorso alla squadra:

«A inizio anno nessuno credeva in noi, ma attraverso il lavoro e il sacrificio siamo riusciti a raggiungere un risultato incredibile. Nel calcio può succedere di tutto, c’è chi va via e chi resta, ma questo successo ci unirà per sempre».

Di Lorenzo ha concluso con l’urlo liberatorio «Forza Napoliiiii», dopodiché tutti hanno cominciato a cantare «Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi».

