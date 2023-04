Napoli-Milan, Osimhen contro la difesa rossonera che in Champions non subisce gol da 506 minuti

L’ultimo gol subito dalla squadra di Pioli risale alla quarta giornata della fase a gironi, rete di Aubameyang. Questa sera sfida però l’attacco più prolifico

Questa sera si gioca la Champions, giocano Napoli-Milan, una partita che è già storia per diversi motivi. Il primo: il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions e stasera potrebbe addirittura approdare in semifinale. Secondo motivo: la sfida di stasera sarà la trentesima in Champions League tra squadre appartenenti allo stesso campionato.

La partita di andata è già stata una vetrina per il calcio italiano, una partita vista da tutto il mondo. Questa sera le due squadre sono pronte a fare il bis. La Lega Serie A lo sa e riporta alcune statistiche relative ai precedenti incroci fra le due squadre.

Il Napoli è chiamato a ribaltare il risultato dell’andata, 1-0 per il Milan con gol di Bennacer. Con una vittoria di misura del Napoli con qualsiasi risultato si andrebbe ai supplementari, mentre i partenopei potrebbero passare il turno vincendo con almeno due gol di scarto.

Tornando ai numeri di Napoli-Milan, il gol di Bennacer all’andata è il primo in Champions in carriera. Occhi anche sulle difese, a Pioli “basterebbe” il sesto clean sheet consecutivo per passare il turno.

L’ultimo gol subito dal Milan in Champions risale alla fase a gironi. Sono 506 minuti senza subire reti, l’ultima di Aubameyang, al 34` di Milan-Chelsea nella quarta giornata della fase a gironi.

Il Napoli questa sera ritrova Victor Osimhen. Il nigeriano ha segnato 25 gol in totale (miglior attacco insieme al Manchester City) e solo due volte, nelle uniche sue sconfitte nella competizione contro Liverpool e Milan, è rimasto a secco.

Questa sera le due squadre si sfidano per la 173esima volta, 69 vittorie rossonere, 51 partenopee e 52 pareggi. Le ultime cinque sfide in Serie A hanno sempre visto prevalere la squadra che giocava in trasferta. L’ultima vittoria casalinga il 25 agosto 2018 quando il Napoli, nella prima giornata di quel campionato, vinse contro il Milan 3-2 a Fuorigrotta.

In Champions invece, squadre dello stesso campionato si sono sfidate per 29 volte, questa sera sarà la 30esima. Nei precedenti italiani il Milan ha passato due volte il turno contro l`Inter nelle semifinali 2002/03 e nei quarti di finale del 2004/05 e ha vinto la finalissima di Manchester contro la Juventus ai rigori nel 2003.

C’è anche lo spauracchio dei rigori. Ipotesi che può diventare realtà qualora gli uomini di Spalletti vincano con un solo gol di scarto. Il Napoli è uscito vittorioso in Europa dalla lotteria dei rigori solo una volta nella sua storia, 4-3 contro lo Sporting Lisbona nel primo turno di Coppa Uefa 1989/90. Ha perso invece contro contro il Tolosa 3-4 nel primo turno di Coppa Uefa 1986/87 e contro lo Spartak Mosca 3-5 nel secondo turno di Coppa delle Coppe 1990/91.

Il Milan, che l`ultima volta ai quarti di finale di Champions fu eliminato dal Barcellona nel 2011/12, invece ha vinto cinque sfide ai rigori su sei.

