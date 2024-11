Pestaggio di Iovino: Fedez indagato per rissa, lesioni e percosse (Il Giornale)

Il rapper aveva detto: «Io non c’ero», ma la sua presenza è stata confermata da due testimoni oculari e dalle telecamere dello stabile.

Fedez è indagato per rissa, lesioni e percosse per l’aggressione a Cristian Iovino, il personal trainer di Ilary Blasi. Il rapper aveva negato di essere presente durante l’accaduto, ma le testimonianze dicono ben altro.

Il “Giornale” ricostruisce la vicenda e le accuse.

Fedez è indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso nell’inchiesta sul caso del pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano Iovino. L’iscrizione del cantante ex di Chiara Ferragni è ufficialmente confermata dalla Procura di Milano. Iovino è stato picchiato da un gruppo di persone nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi sotto la sua casa milanese di via Traiano, zona Portello. Poche ore prima era scoppiata una rissa nel privé del The Club, noto locale non lontano da Brera, tra Iovino e i suoi amici, da una parte, e il rapper e gli ultrà del Milan con cui fa spesso serata, dall’altra. I motivi dello scontro non sono al momento chiari. Nulla c’entrerebbe l’amica di Federico Lucia, Ludovica di Gresy, che era con lui nel locale e su cui il personal trainer romano amico di Ilary Blasi avrebbe detto una parola di troppo.

Fedez, la sua presenza confermata da telecamere e testimoni oculari

Sotto ci sarebbe altro. In ogni caso la Procura avrebbe ricevuto dai carabinieri che sono intervenuti in entrambi gli episodi denunce a carico di cinque o sei persone, alcune delle quali ancora da identificare. «Io non c’ero», ha detto Fedez in pubblico non appena si è diffusa la notizia della sua presenza in via Traiano. Tuttavia la circostanza sarebbe confermata sia da due testimoni oculari, i vigilantes del complesso residenziale dell’appartamento di Iovino, sia dalle telecamere dello stabile. I due guardiani non hanno faticato a riconoscere il rapper tra le persone scese dal van con i picchiatori, tra cui c’erano ultrà rossoneri già noti alle forze dell’ordine. Mentre non avrebbero saputo dare un nome alla «ragazza bionda» in sua compagnia.

Fedez è stato denunciato dai carabinieri e poi iscritto nel registro degli indagati. Nuove iscrizioni sarebbero in arrivo al termine delle identificazioni degli altri presenti. Iovino, da parte sua, non ha voluto sporgere querela né ha accettato di farsi medicare in ospedale.

Sulle cause della rissa e della spedizione punitiva la Procura indaga.

