Napoli-Milan, nessuna coreografia nelle curve, solo bandierine dei distinti

Lungo speciale di Sky per parlare del pre partita della sfida Champions tra Napoli e Milan di questa sera. Con Di Marzio e Bucciantini sono intervenuti Massimo Ugolini che ha parlato della probabile formazione che Spalletti metterà in campo questa sera. La grande preoccupazione è capire quanto potrà giocare Osimhen

«Dopo la pace fatta col presidente tre giorni fa che è un fatto non secondario, oggi si scende in campo per la sfida decisiva. Tanti punti interrogativi per Spalletti, innanzitutto capire quali solo le condizioni di Osimhen e quanti minuti ha nelle gambe. Segnali incoraggianti sono arrivati nei minuti col Verona. Poi bisognerà capire se saranno all’altezza i sostituti di Anguissa e Kim? Ndombele è un punto interrogativo che non ha sempre mantenuto le promesse. Non è il miglior Napoli per quanto riguarda la formazione ma ritrova il suo pubblico. Politano sarà preferito a Lozano e Mario Rui preferito a Olivera»

Interviene anche Francesco Modugno che parla della coreografia che invece non ci sarà

«Non ci sarà l’attesa coreografia che si sarebbe voluta fare al Maradona per la sfida di questa sera perché non c’è stato il tempo per organizzarla dopo l’incontro tra i tifosi e il presidente De Laurentiis. Ci saranno ultras anche in tribuna»

Nel settore distinti dovrebbe essere realizzata una coreografia con 10mila bandierine azzurre e bianche, che verranno distribuite all’ingresso, come anticipato dal presidente del “Club Napoli Saverio Silvio Vignati”, Massimo Vignati, ai microfoni di Radio Marte.

