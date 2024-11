Vasseur: «Sainz e Leclerc? Ogni due gare devo calmarli. Hamilton porterà sangue fresco in Ferrari»

A “Repubblica”: «Lewis porterà velocità sulla pista ma non solo. Darà il suo contributo anche con la sua conoscenza fuori dalla macchina»

Vasseur, team principal della Ferrari, è stato intervistato da “Repubblica“. Questa settimana si torna a casa, si disputerà il Gran Premio di Imola e la Ferrari ha in programma delle novità per migliorarsi.

Cosa porterà Hamilton alla Ferrari?

«Sangue fresco nel sistema. Conosco la sua professionalità, non che i nostri piloti non ce l’abbiano, ma Lewis ha una visione diversa delle cose e ne possiamo beneficiare. Con Fernando Alonso è uno dei piloti più esperti sulla griglia, il più vincente, ha la più grande esperienza sul campo e anche nel vincere i campionati. Certamente porterà velocità sulla pista ma non solo. Darà il suo contributo anche con la sua conoscenza fuori dalla macchina, su come approcciarsi al weekend. È uno che sa mettere pressione alla squadra con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza. Questo ci spingerà moltissimo. E comunque dobbiamo ricordarci che adesso stiamo guardando ai dettagli. Qualsiasi particolare o singolo contributo può fare la differenza».

Quanto è stato difficile convincerlo?

«Onestamente, per niente difficile. Penso che lo avesse in mente da secoli, e forse quest’anno per diverse ragioni, compreso il fatto che avesse l’opzione di lasciare Mercedes, che noi avessimo un sedile a disposizione e una buona relazione, è stato il momento giusto per ciascuno. Tutti i pianeti si sono completamente allineati per una volta. Credo sia una buona opportunità per lui, per noi».

Che coppia sarà Hamilton-Leclerc?

«Non chiedo mai ai miei piloti di essere migliori amici o di andare in vacanza insieme, io non lo faccio con i miei colleghi per lavorare meglio. C’è solo bisogno di avere una relazione schietta e piena di reciproco rispetto, credo che tra i due questo sia assodato, non vedo nuvole in cielo. Hanno già cominciato a stare un po’ più vicini in questi due ultimi mesi, è un periodo di allenamento come una luna di miele (ride, ndr). Direi finora tutto bene».

In Cina c’è stata qualche frizione tra Sainz e Leclerc. Qualcosa si è rotto tra loro?

«Direi proprio di no. Sono sempre stati più o meno a ogni gran premio fianco a fianco, è il positivo e il negativo di avere due ottimi piloti, allo stesso livello. Per me è utile, perché in campo c’è una sorta di emulazione permanente. Sono entrambi molto competitivi, ogni due gare devo parlargli e calmarli ma per me questo è più che altro un piacere, hanno entrambi a cuore il team».

Vasseur: «Newey? È un riferimento per tutta la Formula 1, ma io credo molto più nel gruppo che negli individui»

La Ferrari prenderà anche Adrian Newey?

«Adrian è un riferimento per tutta la Formula 1 per la sua esperienza e il suo palmarès, è forse quello che ha più esperienza di tutti. Detto questo, io credo molto più nel gruppo che negli individui. Parte del successo arriva sempre dal potere del collettivo, nel fatto che ognuno sappia e sia convinto del ruolo che ha nel sistema, io sarò sempre quello che spingerà sull’importanza di questa tesi».

