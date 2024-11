Vietato parlare agli arbitri: agli Europei chi non è capitano subito sarà ammonito

La linea dura di Rosetti: “E se il capitano è un portiere, dovrà delegare un altro giocatore per le proteste dall’altra parte del campo”

Vietato disturbare il conducente, tipo. Agli Europei sarà espressamente vietato parlare all’arbitro per protestare. Chi gli rivolgerà la parola e non è capitano sarà ammonito. Lo stabiliscono le nuove lunee guida illustrate agli arbitri dal capo dei direttori di gara della Uefa, Roberto Rosetti.

D’ora in poi gli arbitri saranno intransigenti, e comunicheranno solo con i capitani. Gli arbitri, ha detto Rosetti, “saranno fermi, per tutelare l’immagine del gioco e lasciare un’eredità positiva per le generazioni future”.

Rosetti ha anche specificato che “se il capitano è un portiere, un giocatore di campo dovrà essere designato per ricoprire questo ruolo nel caso in cui si verifichi un incidente all’estremità opposta del campo”. Insomma una sorta di vicecapitano del portiere capitano.

