Il piano diabolico dei tifosi dell’Arsenal: fuochi d’artificio sotto all’hotel del City per disturbare il loro sonno (VIDEO)

Il problema? I giocatori del City non erano presenti in hotel

La lotta per il titolo in Premier League assume sfumature assurde. Alle due di notte, come racconta il Daily Mail, i tifosi dell’Arsenal si sarebbero riversati fuori all’Hotel dove avrebbe dovuto alloggiare il City, in trasferta perché deve giocare contro il Tottenham oggi. Lì, hanno iniziato a sparare fuochi d’artificio per disturbare i propri avversari per la corsa al titolo. Il problema? Nell’hotel i giocatori del City non c’erano.

Arsenal fans setting off fireworks outside the Man City team hotel at 2am last night! Plot twist: Man City were not staying at that hotel and will arrive in London this morning. Poor kids wasted their pocket money 😂 pic.twitter.com/zaWEut4f8a — City Chief (@City_Chief) May 14, 2024



Il racconto del Daily Mail:

I tifosi dell’Arsenal hanno acceso i fuochi d’artificio fuori all’hotel della squadra del Manchester City alle 2 del mattino di martedì prima della trasferta del City contro il Tottenham, nel tentativo di disturbarli per avvantaggiarsi nella cors al titolo.

C’era solo un grosso difetto nel piano subdolo: il City non c’era.

Ai fan del Tottenham farebbe piacere perdere per rovinare la festa all’Arsenal

In Premier League la corsa al titolo è ancora aperta. L’Arsenal è davanti al City, che però deve recuperare una partita. Proprio stasera la squadra di Guardiola affronterà il Tottenham. Gli Spurs hanno delle chance di conquistare la qualificazione in Champions League, eppure parte della tifoseria preferirebbe rinunciare alla competizione piuttosto che fornire un assist all’Arsenal per vincere la Premier.

Il loro è proprio un dilemma morale.

Ne parla “The Athletic“:

“I tifosi del Tottenham Hotspur si sono trovati di fronte a uno strano dilemma morale.

Le loro speranze di finire quarti e qualificarsi per la Champions League sono ancora vive dopo la vittoria per 2-1 di sabato sul Burnley. Con due partite da giocare, sono cinque punti dietro l’Aston Villa, che lunedì sera ha pareggiato 3-3 con il Liverpool. Gli Spurs affronteranno lo Sheffield United già retrocesso nell’ultima giornata, mentre allo stesso tempo l’Aston Villa affronterà il Crystal Palace in forma a Selhurst Park. Il problema? La partita del Tottenham stasera è in casa contro il Manchester City a caccia del titolo. Gli Spurs vantano un buon record recente contro la squadra di Pep Guardiola, che hanno battuto in casa in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Premier League senza subire gol, quindi hanno più motivo di essere fiduciosi quando affrontano i campioni in carica”.

