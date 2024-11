La Süddeutsche racconta il “piano segreto di Infantino” per portare via la Fifa dalla Svizzera

Vuole cambiare lo statuto che lega la Fifa a Zurigo, e spostare la sede a Miami o Parigi

La Fifa troneggia a Zurigo dal 1932, dal 2007 s’è trasferita nella nuova “Casa della Fifa”, costruita cinque piani in profondità nella collina cittadina per un costo di circa 250 milioni di euro. “Ma ora pare che la liaison potrebbe finire”, scrive la Süddeutsche Zeitung. Il giornale tedesco ha una vera passione per le vicende che riguardano Infantino.

“L’associazione mondiale si riunirà venerdì per il congresso a Bangkok. La Fifa e il suo presidente Gianni Infantino vogliono promuovere una riforma degli statuti dell’associazione, che scioglierebbe i legami della Fifa con Zurigo e le consentirebbe di allontanarsi dalla città svizzera il prima possibile”. In particolare il paragrafo dello statuto che sancisce l’ubicazione del quartier generale della Fifa a Zurigo.

“La Fifa, sotto la guida del suo capo tormentato dagli scandali Gianni Infantino, 54 anni, otterrebbe un’enorme influenza sulla politica sportiva: una nuova sede potrebbe essere scelta in qualsiasi momento tramite votazione del Congresso”.

La Fifa e molte altre grandi associazioni sportive come il Comitato Olimpico Internazionale – spiega la Sz – con i loro dirigenti spesso controversi, possono sentirsi a casa in Svizzera. Lì ricevono condizioni fiscali favorevoli e, quando le cose si mettono male, di solito possono aspettarsi una politica benevola – e altro ancora: una magistratura con una notevole mancanza di mordente. Tuttavia negli ultimi anni il boss della Fifa ha trasferito la sua residenza personale nel paese che ospita i Mondiali: dopo i Mondiali del 2022 si è trasferito dal Qatar negli Stati Uniti, dove il torneo si svolgerà nel 2026. Sta anche aprendo filiali in molte parti del mondo e esternalizzando sempre più dipartimenti amministrativi della Fifa”.

“Tre quarti delle 211 associazioni membre dovrebbero essere d’accordo. Solo i 55 paesi europei avrebbero una minoranza di blocco e potrebbero impedire l’addio a Zurigo. Se il Congresso approverà la modifica dello statuto venerdì, si può ipotizzare quale luogo sarà considerato il nuovo quartier generale: Miami o Parigi“. Ma Infantino “si sente ancora più a suo agio in altre parti del mondo. Qualche anno fa l’associazione mondiale, i cui legami con il Cremlino sono sempre stati stretti non solo per i Mondiali di Russia del 2018, ha addirittura flirtato con un trasferimento parziale a Mosca. Ma alcuni in Arabia Saudita sognano anche di ospitare parti della federazione mondiale insieme ai Mondiali del 2034”.

