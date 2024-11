I tifosi del Tottenham rinuncerebbero alla Champions pur di non aiutare l’Arsenal a vincere la Premier (The Athletic)

Vincere contro il City li aiuterebbe nella corsa alla qualificazione, eppure per molti sarebbe più amaro vedere l’Arsenal alzare il trofeo della Premier

In Premier League la corsa al titolo è ancora aperta. L’Arsenal è davanti al City, che però deve recuperare una partita. Proprio stasera la squadra di Guardiola affronterà il Tottenham. Gli Spurs hanno delle chance di conquistare la qualificazione in Champions League, eppure parte della tifoseria preferirebbe rinunciare alla competizione piuttosto che fornire un assist all’Arsenal per vincere la Premier.

Il loro è proprio un dilemma morale.

Ne parla “The Athletic“:

“I tifosi del Tottenham Hotspur si sono trovati di fronte a uno strano dilemma morale.

Le loro speranze di finire quarti e qualificarsi per la Champions League sono ancora vive dopo la vittoria per 2-1 di sabato sul Burnley. Con due partite da giocare, sono cinque punti dietro l’Aston Villa, che lunedì sera ha pareggiato 3-3 con il Liverpool. Gli Spurs affronteranno lo Sheffield United già retrocesso nell’ultima giornata, mentre allo stesso tempo l’Aston Villa affronterà il Crystal Palace in forma a Selhurst Park. Il problema? La partita del Tottenham stasera è in casa contro il Manchester City a caccia del titolo. Gli Spurs vantano un buon record recente contro la squadra di Pep Guardiola, che hanno battuto in casa in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Premier League senza subire gol, quindi hanno più motivo di essere fiduciosi quando affrontano i campioni in carica”.

Per i tifosi del Tottenham sarebbe amaro vedere l’Arsenal vincere la Premier

A questo punto dovrebbe essere scontato per i tifosi del Tottenham volere la vittoria, ma “le cose non sono così semplici. Se il Manchester City dovesse perdere punti stasera, allora gli acerrimi rivali del Tottenham nel nord di Londra, i Gunners, otterrebbero il vantaggio nella corsa al titolo. La vittoria del titolo da parte dell’Arsenal sarebbe una conseguenza accettabile della qualificazione degli Spurs alla Champions League? Oppure i tifosi vogliono che la loro squadra si ribalti e neghi all’Arsenal il primo titolo in 20 anni? È un dilemma morale che sembra aver diviso i fan”.

L’attenzione dei tifosi “è più rivolta alla rovina dei loro rivali che al loro potenziale guadagno”.

Immaginare “l’Arsenal che solleva il trofeo della Premier League all’Emirates Stadium domenica rappresenterebbe un finale particolarmente amaro“.

