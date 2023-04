Dalla Germania: la fidanzata di Osimhen preme per trasferirsi in Bundesliga

SPORT1 lancia l’indiscrezione secondo cui la fidanzata del calciatore nigeriano sarebbe nata e cresciuta in Germania e avrebbe piacere a tornarci

Si parla molto del futuro di Victor Osimhen che potrebbe essere lontano da Napoli nonostante la volontà del presidente De Laurentiis di trattenere tutti i suoi calciatori.

Per l’attaccante nigeriano si è parlato della Premier, anche per alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Osimhen, e più precisamente del Manchester United, ma anche della Bundesliga con il Bayern Monaco che vorrebbe regalare un attaccante di razza al nuovo tecnico, Thomas Tuchel. Proprio sulla strada che porta in Germania arrivano delle rassicurazioni

Il giornalista specializzato Patri (Sport1) sostiene che la fidanzata del giocatore del Napoli è nata e cresciuta in terra germaniche e quindi avrebbe piacere di tornare a casa.

Bayern, Manchester United e Chelsea seguono la situazione di Victor Osimhen. Il 24enne capocannoniere è un grande tifoso della Premier League ma è aperto anche a un ritorno in Bundesliga, ci dicono fonti. La sua ragazza è nata e cresciuta in Germania. Il Napoli chiederebbe più di 100 milioni di euro.

Bayern, ManUnited and Chelsea

tracking the situation of Victor Osimhen. The 24yo top striker is a big Premier League fan but open for a Bundesliga comeback too, sources telling us. His girlfriend is born and raised in Germany. Napoli would demand more than €100m. 🇳🇬 @kerry_hau — Patrick Berger (@berger_pj) April 17, 2023

– @SPORT1 asked around Victor Osimhen and found out: although he’s toying with the idea of a Premier League move, he’s also open to a move to FC Bayern – for sporting reasons as well as private reasons [@kerry_hau, @berger_pj] ⤵️ pic.twitter.com/6DhipI8RzL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 17, 2023

