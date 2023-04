A Napoli la festa scudetto: tutti vogliono festeggiare, anche le suore (VIDEO)

Tutta la città dipinta d’azzurro. Nei pressi del murales di Maradona le auto non riescono a passare per la folla

Tutta la città si appresta a festeggiare il terzo scudetto della storia del Napoli. Domani contro la Salernitana può arrivare la matematica certezza. Tutto dipende però anche dal risultato della Lazio. Sarri e i suoi non devono vincere per consegnare nella mani di Spalletti il primo scudetto nella carriera d’allenatore.

Sembra un’ironico scherzo del destino per come sta arrivando. Potrebbe essere proprio Sarri a regalare questa gioia agli azzurri e a tutti i tifosi, colui che quello scudetto l’ha proprio sfiorato con il Napoli. C’è anche la vittoria sulla Juve, la storica rivale degli azzurri che proprio al Napoli di Sarri sfilò quello scudetto. E infine il match point con la Salernitana, derby campano per eccellenza.

Ma i tifosi non ci pensano, e già per le strade si vede solo l’azzurro:

Tutti, ma proprio tutti, vogliono festeggiare

La redazione di Local Team ha catturato le immagine dei quartieri spagnoli. Tra artisti di strada, cori, trombette e ultimi ritocchi agli addobbi:

Tra gioia ed euforia, c’è anche chi però avverte sui possibili rischi. A Largo Maradona c’è talmente tanta gente che le auto non riescono a passare:

#calcio #scudetto #sicurezza ♬ suono originale – la.repubblica @la.repubblica “Una folla oceanica di turisti e curiosi sta letteralmente invadendo il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli dedicato al Pibe de oro. Le scene riprese nel video che ho ricevuto da un residente sono incredibilmente preoccupanti, servono più controlli e forze dell’ordine”. Lo ha scritto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli su Facebook. “Se questi sono i flussi che caratterizzeranno i prossimi fine settimana sarebbe necessario trovare anche forme di regolamentazione degli accessi per garantire a tutti di vivere una bella emozione senza rischi”. #napoli

Anche il consolato americano a Napoli è pronto a festeggiare. Striscioni azzurri e tricolori giù dalle finestre e la garanzia:

“Siamo pronti (a festeggiare)”

