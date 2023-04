A Napoli prove di festa scudetto, i tifosi intonano il coro degli azzurri (VIDEO)

In città si respira un clima da scudetto. Il Napoli si avvia alla vittoria del campionato. Domani contro la Salernitana potrebbe essere il match point, dipende anche dal risultato di Inter-Lazio. Se la squadra di Sarri dovesse perdere e i ragazzi di Spalletti conquistare i tre punti, allora sarà scudetto matematico.

Le strade si riempiranno di gente pronta a festeggiare. Già da diverse parti del mondo arrivano foto e video di festeggiamenti unici. Da New York, dalla Francia ma soprattutto da Napoli.

In un video inedito arrivato alla redazione del Napolista, un bus turistico carico di forestieri venuti ad ammirare le bellezze della città si è messo ad intonare un coro per celebrare il Napoli

Ci sono quindi delle variabili e degli incastri necessari per capire quando e come il Napoli può considerare vinto lo scudetto

Il Napoli al momento si trova a +17 sulla Lazio, seconda in classifica. Fondamentale l’incrocio di risultati: con lo slittamento di Napoli-Salernitana alle 15 di domenica (partita originariamente prevista per sabato), la squadra di Spalletti scenderà in campo già sapendo il risultato di Inter-Lazio. Per l’aritmetica serve infatti che la Lazio non batta l’Inter. Se, per esempio, la Lazio dovesse battere l’Inter, contando solo sulle proprie forze, la squadra di Spalletti potrebbe comunque festeggiare lo scudetto pochi giorni dopo, nell’infrasettimanale del 3-4 maggio. Vincendo infatti sia con la Salernitana che nella successiva 33^ giornata contro l’Udinese (in trasferta), il Napoli sarebbe certo del titolo, a prescindere dai risultati della Lazio.