Valentini: «De Laurentiis? Altro che fortuna, è programmazione»

L’ex dirigente Figc a Radio Punto Nuovo: «Poi sul personaggio ho molte riserve, non capisco quando attacca la Figc»

Nel corso della puntata radiofonica del programma “Punto nuovo Sport Show”, a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Valentini, ex dg Figc:

«Il Napoli è la squadra che gioca meglio di tutti in Italia, spero vada in porto con lo Scudetto e la Champions. Fa meraviglie, ma è chiaro che la Nazionale non può guardare al Napoli come un modello per tutta una serie di motivi. Il nostro calcio soffre l’invasione degli stranieri, così poi è difficile per il ct Mancini trovare elementi validi per l’Italia. C’è una differenza tra il calcio italiano e il calcio degli italiani… Napoli comunque è stata la scelta migliore per ambientare Italia-Inghilterra».

Valentini si sofferma sul supporto che la città di Napoli può dare alla nazionale visto l’ultimo risultato deludente dell’Italia nell’ultima amichevole:

«È un momento difficile per la Nazionale, questa città saprà darle una spinta incredibile. Tocca ripartire e non si può più sbagliare. Ho due ricordi che mi legano a Napoli: uno legato alla figura di Vialli, che verrà ricordato proprio questa sera».

Poi parla del ricordo di Vialli

«Ci qualificammo all’Europeo dell’88 proprio battendo la Svezia con una doppietta di Luca, un segno del destino… Napoli porta bene ed è l’ambiente giusto per rilanciare l’Italia. Raspadori? La sua assenza sarà pesantissima, così come quelle di Immobile e di Chiesa. Mancini dovrà fare il pane con la farina che ha».

Valentini torna a commentare il Napoli di Spalletti e di De Laurentiis:

«De Laurentiis? Parlerei poco di fortuna, ma c’è grande programmazione. Tra Napoli e Bari ha dimostrato di avere una visione quasi unica. Molto del primato azzurro è dovuto al lavoro di Adl e di Giuntoli. Finalmente tutto sta rendendo giustizia agli investimenti della società. Poi sul personaggio De Laurentiis ho molte riserve, quando attacca la Figc deve dirlo ai suoi colleghi della Serie A… Cosa vuole da Gravina? Nessuno è contrario a ridurre il campionato, ma con chi se la prende Adl? Ne parlasse in Lega…».

