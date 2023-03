Italia-Inghilterra, Mancini costretto a fare i conti con le diverse defezioni in attacco e in difesa (Gazzetta)

Contro l’Inghilterra il 23 marzo al Maradona: “Mancini sta perdendo tanti pezzi in attacco e in difesa e dovrà forse reinventarsi l’Italia”

La Gazzetta di questa mattina torna sulla prossima partita della nazionale italiana, Italia-Inghilterra sarà giocata al Maradona di Napoli il 23 marzo.

Mancini deve fare i conti con la penuria di giocatori in attacco. Out Raspadori e Immobile. Da giorni si parla della convocazione del giovane italo argentino Retegui, alla prima in nazionale.

“Non è emergenza, però Mancini sta perdendo tanti pezzi in attacco e in difesa e dovrà forse reinventarsi l’Italia. Non il miglior modo per avvicinarsi alla sfida più importante verso l’Europeo, a Napoli, contro un’Inghilterra che ha un paio di non disprezzabili ragioni per dare l’anima: il ko in finale dell’Euro a Wembley e la sconfitta in Nations League“.

Anche in difesa diverse defezioni. L’ultima quella di Bastoni, difensore dell’Inter che nell’ultima partita giocata, quella di Champions contro il Porto, ha abbandonato il campo prima del 90′ per un infortunio muscolare. Bonucci al rientro da un lungo infortunio.

Alcune buone notizie però:

“Le buone notizie di ieri sono il ritorno di Chiesa e Scamacca. Chiesa ha dato segnali di recupero totale contro il Friburgo, e anche Scamacca finalmente ha ritrovato il gol (ma potrebbe non bastare per essere chiamato)“.

ilnapolista © riproduzione riservata