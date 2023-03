L’Eintracht ricorre al Tar contro il divieto di trasferta per i tifosi (Il Fatto quotidiano)

Il club ammette che ci sono poche chance di successo. C’è un precedente a Marsiglia, l’Eintracht vinse il ricorso ma due anni dopo la partita

Lo riporta il Fatto Quotidiano che scrive come l’Eintracht Francoforte si sia affidata a un pool di legali italiani per chiedere una sospensiva urgente del provvedimento adottato su disposizione del prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Nel ricorso viene citato un precedente del 2018: in occasione di un match a Marsiglia, fu imposto ai tifosi dell’Eintracht di non circolare per le strade della città dalle 8 alle 22 impedendo sostanzialmente la trasferta. Anche in quel caso, la società impugnò il provvedimento ma non ottenne alcun risultato che sbloccasse la situazione prima dell’incontro.

Le autorità italiane temono però incidenti e scontri fra tifosi in occasione della partita di ritorno di Champions fra Napoli ed Eintracht. Ad alzare il livello di pericolosità e quindi di allerta poi c’è anche il fatto che i tifosi tedeschi sono gemellati con i tifosi dell’Atalanta.

Scrive il Fatto:

“La prima volta di una trasferta negata ai tifosi di una squadra straniera arriverà in tribunale. L’Eintracht Francoforte ha deciso di avviare un’azione legale contro l’ordinanza del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la squadra di Luciano Spalletti. Le speranze di ottenere la riapertura del settore ospiti dello stadio Maradona entro mercoledì 15 sono remote, secondo quanto spiegato da Philipp Reschke, membro del Cda del club tedesco, ma la società ha intenzione di farne una questione di principio e ‘sfida’ Prefettura e Viminale nel campo del merito.”

Un membro del cda del club tedesco ha dichiarato:

«Ci stiamo preparando a una procedura amministrativa lunga e difficile, ma ha già funzionato una volta». Il precedente risale a una trasferta a Marsiglia. In quel caso vinse il ricorso ma due anni dopo.

ilnapolista © riproduzione riservata