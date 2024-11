Korda, tormentato dai sostenitori di Cobolli, dopo la vittoria urla “Forza Juve”

Cobolli è grande tifoso della Roma e il tennista americano ha spiegato la sua esultanza dopo che per due ore si era sentito insultato dai tifosi presenti

Lo statunitense Sebastian Korda batte in tre set Flavio Cobolli agli Internazionali di Roma. Tra i due tennisti grande tensione agonistica, ma anche qualche tensione sportiva legata al calcio.

Cobolli è notoriamente te grande tifoso della Roma come lui stesso a ricordato in conferenza: «Ho sentito qualche giocatore della Roma, erano delusi anche loro ma a volte va dato merito all’avversario. Sia la Roma che io abbiamo incontrato un avversario più forte. Cercheremo di rifarci l’anno prossimo. Poi spero che la Roma vada in Champions». Al termine dell’incontro Korda ha esultato con un provocatorio “Forza Juve!”.

Il tennista americano si è poi spiegato. Il pubblico ha sostenuto in ogni momento il campione di casa, bersagliando Korda per innervosirlo e la sua esultanza era rivolta a loro. «I ragazzi che erano dietro di me hanno usato per due ore e mezza termini offensivi e inopportuni contro di me, contro la mia famiglia e contro il mio team, grazie per avermi dato una motivazione extra»

Un affronto in casa di Cobolli che lui non ha colto, ed è rimasto un po’ sorpreso quando lo ha saputo: «Non avevo sentito, non commento, dopo lo dirò a lui»

