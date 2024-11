Mbappé annuncia il suo addio al Psg (VIDEO)

È ufficiale. Finalmente Kylian Mbappé ha ufficializzato il suo addio al Psg. Era noto da tempo che l’attaccante francese avrebbe lasciato Parigi allo scadere del suo contratto, ma si attendeva l’ufficialità. È arrivata oggi dallo steso calciatore con un video sui social dopo l’eliminazione della formazione dalla Champions League.

Mbappé ha confermato che lascerà il Psg a parametro zero. Nessun riferimento invece al Real Madrid che, come è noto, lo attende a braccia aperte per la prossima stagione

