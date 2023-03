Quando l’Atalanta ha giocato col Dortmund in Europa League, i tifosi hanno condiviso il settore. Pericolo di infiltrazioni e divieto di trasferta per tutti

Eintracht Francoforte e Atalanta, in pochi giorni al Maradona senza tifosi a supporto. Viminale e Prefettura hanno vietato la trasferta agli ultras tedeschi come a quelli atalantini. Che per coincidenza sono gemellati tra di loro.

Durante la pandemia – ricorda la Gazzetta dello Sport – “i tedeschi hanno sostenuto i bergamaschi con raccolte di fondi consistenti. Quando l’Atalanta ha sfidato il Dortmund in Europa League, i tifosi nerazzurri hanno condiviso il settore con quelli dell’Eintracht, e lo stesso è successo quando i tedeschi hanno sfidato Lazio e Inter”.

Il divieto di trasferta in Germania è diventato quasi un caso diplomatico. Persino la curva del Bayern Monaco ha esposto uno striscione contro Piantedosi, che peraltro sulla Faz aveva in cassato un editoriale malizioso (“ha deciso così perché è napoletano?”).

L’Atalanta aveva fatto invece ricorso al Tar della Campania contro il decreto del Prefetto di Napoli. Ricorso respinto dal Tar, che ha definito il provvedimento come “misura idonea vista la rivalità tra i sostenitori dei due club”.

ilnapolista © riproduzione riservata