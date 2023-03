Il fondo Elliott pronto ad investire nel Manchester United (Times)

Fonti vicine al club hanno rivelato che è stata presentata un’offerta ieri, prima della scadenza ultima, ma solo per una piccola percentuale

Gli ex proprietari americani del Milan, Elliott, hanno presentato un’offerta per una quota di minoranza nel Manchester United secondo quanto riportato dal Times.

Fonti vicine al club hanno rivelato che un’offerta è stata presentata mercoledì prima della scadenza delle offerte ma solo per una piccola percentuale, per aiutare gli investitori di maggioranza. La notizia dell’interessamento del fondo Elliott per il Manchester United era già nell’aria nelle ultime settimane ma il Times ha voluto confermare le indiscrezioni in merito alla possibile acquisizione.

Nella serata di mercoledì, i rappresentanti del Qatar e Ineos non sono riusciti a formulare un’offerta che soddisfacesse i requisiti della proprietà del Manchester United

Il Times ha poi appreso che sono state fatte richieste per prorogare la scadenza che era stata concessa dai banchieri di New York dello United. Il Qatar e Ineos credono di essere gli unici gruppi che cercano di acquistare il club.

Tutti i potenziali acquirenti sono stati invitati la scorsa settimana a incontrare i funzionari dello United e a studiare i conti del club. La risposta in merito alla cessione del Manchester United arriverà nella prossima settimana dato che è stato prolungato il termine ultimo per presentare offerte consone al club di Manchester.

ilnapolista © riproduzione riservata