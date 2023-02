Anche Elliott vuole il Manchester United

L’ex presidenza del Milan vuole concorrere nell’acquisizione del club ma sarà solo un apporto per gli altri investitori

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, anche il fondo americano Elliott ha fatto un’offerta dell’ultimo minuto per il Manchester United prima della scadenza di venerdì per entrare in corsa nell’acquisizione dei Red Devils.

Tuttavia, secondo il Times, il gruppo – che in precedenza possedeva l’Ac Milan in Serie A e gestisce un patrimonio di 46 miliardi di sterline – non ha intenzione di prendere il controllo su vasta scala e vuole invece contribuire a fornire il finanziamento per un’offerta. Il fondo Elliott, quindi, sarebbe solo da apporto agli investitori nell’acquisizione del Manchester United.

Continua il Daily Mail affermando che c’è stata una riunione nell’ufficio di Londra della società ed è proprio da lì che è partita l’offerta per il club. Il loro contributo sarebbe solo di assistenza a tutti gli offerenti interessati a fare un’offerta per lo United dato che non hanno la potenza economica per eliminare i concorrenti come Ratcliffe e Al Thani.

Per ora, Ratcliffe e Al Thani sembrano essere i favoriti per acquisire lo United mentre i Glazers cercano di concludere l’accordo in tempi brevi dopo un periodo pieno di tensione dopo alcune contestazioni partite da diversi sostenitori dei Red Devils. Entrambi i concorrenti principali, a differenza di Elliott, puntano al 100% del club di Manchester.

