Di Natale: «Spalletti restava al campo anche 13 ore al giorno per studiare ogni particolare»

Alla Gazzetta: «Merita da anni di vincere lo scudetto, anche con la Roma giocava un ottimo calcio. In pochi sono appassionati e competenti come lui».

La Gazzetta dello Sport intervista Totò Di Natale. Ha avuto come allenatore Luciano Spalletti all’Udinese. Parla del tecnico del Napoli, alla cui carriera oggi la rosea dedica ampio spazio. Di Natale dice che Spalletti merita di vincere lo scudetto.

«Spalletti se lo merita da anni di vincerlo, perché anche con la Roma giocava un ottimo calcio. Ho conosciuto pochi allenatori appassionati e competenti come lui. Restava al campo anche 12-13 ore al giorno per studiare ogni particolare».

Di Natale ammette di essere migliorato tantissimo grazie a Spalletti.

«Perché allena il gruppo e tutti possono migliorarsi. Si scendeva in campo sempre come se fosse una finale. Insegnamenti importanti, anche per la mia breve esperienza da tecnico».

E a Napoli, dice, «Spalletti si è ulteriormente evoluto», «seguendo il suo percorso ha migliorato tutti». Di Natale parla di Kvaratskhelia, lo paragona a Donadoni.

«Un campione. Con quell’andatura e quel tocco mi ricorda Donadoni. Qualcuno pensa sempre a paragoni esteri, ma voi ditemi in quanti avevano la classe di Roberto e hanno vinto Coppe Campioni e scudetti come lui».

Su Osimhen:

«È impressionante quante volte riesce a scattare nell’arco di una partita. Non ha paura di niente e poi anche tecnicamente è molto migliorato con Luciano».

Di Natale commenta anche l’addio di Insigne.

«Non è facile per un napoletano giocare a Napoli. Penso che Insigne avrebbe fatto ancora meglio all’Inter o al Milan. Per chi è nato lì si soffre di più con quella maglia. E il club ha fatto bene a puntare su giovani forti che non avvertono questa pressione».

