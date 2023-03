Spalletti è l’allenatore che ha vinto più partite in Serie A negli ultimi quarant’anni: 281 su 546

Oltre al compleanno, Spalletti può festeggiare un altro traguardo: in 40 anni è l’allenatore con più vittorie in Serie A. Dietro di lui, Allegri (277/456) e Ancelotti (275/486).

Mister Spalletti compie 64 anni e Sky lo celebra con una statistica di Opta Paolo che fa sorridere i tifosi del Napoli.

Dopo gli auguri del proprio club pubblicati sul profilo Twitter ufficiale, Spalletti può festeggiare non solo il proprio compleanno, ma può anche il numero di partite vinte in Serie A.

Il mister ha poi anche ringraziato per gli auguri con un post su Instagram, celebrando i suoi giocatori:

Sky riporta che l’allenatore nato a Certaldo è il primo in una speciale classifica che contempla le partite vinte in Serie A. Spalletti si posiziona davanti a mostri sacri come Ancelotti. Dalla stagione 1983/84 infatti, Spalletti ha vinto 281 partite su 546 gare disputate.

Negli ultimi 40 anni, l’allenatore del Napoli si posiziona davanti ad Allegri che ha vinto 277 partite su 456. Sull’ultimo gradino del podio Ancelotti con 275 vittorie.

Entrano nella top 10 anche Fabio Capello, oggi opinionista di Sky con 252 vittorie su 455 partita, Gasperini (222/509), Trapattoni (219/443), Guidolin (210/555), Lippi (200/412), Eriksson (196/437) e Walter Mazzarri (191/495).

Tre allenatori della top 10 hanno allenato, o allenano nel caso di Spalletti, il Napoli, segno che la dirigenza e il presidente De Laurentiis il suo lavoro lo sa fare piuttosto bene.

Questa mattina il Corriere dello Sport celebrava mister Spalletti così:

“L’unica squadra a sembrare extraterrestre è solo il Napoli di Spalletti, nonostante lo scivolone contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. A questo punto è quasi impossibile capire come si svilupperà la corsa alla Champions e all’Europa League. Il problema è che per capire cosa ci aspetta in queste due settimane così intense dobbiamo rifarci a un campionato che normale proprio non è. In testa c’è una squadra che, nonostante la recente sconfitta sul proprio campo, non possiamo considerare terrestre.”

