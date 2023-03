Barcellona: le possibili sanzioni dopo l’apertura dell’inchiesta Uefa (Sport)

Il club catalano rischia l’esclusione dalla Champions, ma nel caso intervenisse la Fifa rischia la decurtazione di punti o la retrocessione

L’apertura delle indagini da parte della Uefa potrebbe portare il Barcellona a cedersi escluso dalla prossima Champions League. L’organo federale starebbe cercando di far luce sul caso Negreira e il “tentativo di influenzare il risultato di una partita, nazionale o internazionale”, che violerebbe gli articoli 4.02 e 4.03 del regolamento.

Sport ipotizza:

“Nel peggiore dei casi, il club del Barça potrebbe non essere in grado di partecipare alle competizioni europee.” – sottolineando – “Questa esclusione è valida solo per una stagione”.

Il quotidiano spagnolo, inoltre, scrive che le sanzioni non potrebbero fermasi alla Uefa, ma che potrebbe aprire un’indagine anche la Fifa. La federazione mondiale, nel caso decidesse di sanzionare il Barcellona, potrebbe imporre una decurtazione di punti o la retrocessione.

“Oltre alla Uefa, anche la Fifa potrebbe decidere di valutare questo caso e con potere sanzionatorio ancora maggiore avendo la possibilità di imporre la retrocessione o la perdita di punti. L’eventuale sanzione sarebbe articolata in applicazione del punto 6 dell’art. altre organizzazioni sportive se lo ritengano opportuno nel caso specifico, in particolare se la confederazione, federazione o organizzazione sportiva non procede entro il termine di tre mesi dalla denuncia alla Commissione disciplinare di un’infrazione grave”.

ilnapolista © riproduzione riservata