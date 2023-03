Caso Negreira, la Uefa apre un’indagine sul Barcellona

Ci sono elementi sufficienti per ipotizzare una violazione del regolamento disciplinare, dunque la Uefa ha dato mandato di aprire un’indagine

La Uefa ha aperto un’indagine sul Barcellona per il caso Negreira. L’istituzione calcistica europea ritiene di avere argomenti sufficienti ad ipotizzare una violazione del suo regolamento disciplinare ed ha incaricato i suoi ispettori di iniziare l’inchiesta in merito. Lo scrive Marca.

“La Uefa ritiene che vi siano argomenti sufficienti per una potenziale violazione del regolamento da parte del Barcellona. Pertanto, ritiene che il caso esista e procede all’apertura di un fascicolo per svolgere un’indagine sul caso Negreira. Ai sensi dell’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare Uefa, gli ispettori sono stati incaricati di svolgere un’indagine su una potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa da parte del Barcellona in relazione al cosiddetto “Caso Negreira”. Il movimento del massimo establishment calcistico continentale si unisce ai provvedimenti che hanno già preso la Rfef o LaLiga, che ha fatto il passo per costituirsi come procuratore privato dopo che la denuncia della Procura è stata ammessa al vaglio”.

